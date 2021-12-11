Спрос на валюту традиционно снизился в ноябре

Москва, 11 декабря. Банк «Русский стандарт» выяснил, что россияне в ноябре реже пользовались валютообменниками. Разница с октябрем составила 23%, сообщает ТАСС

В прошлом месяце от валюты чаще избавлялись: доля продаж составила 57%, тогда как на покупку пришлось 43%. При этом по сравнению с аналогичным периодом 2020 года валютообменные операции зафиксированы на 30% чаще.

По наблюдениям экспертов, в предпоследний месяц года спрос на доллары и евро традиционно снижается. Количество обменных операций резко возрастает в декабре из-за более частых заграничных путешествий.

Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) за январь-ноябрь увеличился на 8,3%, информирует Центробанк.