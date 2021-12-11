Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 декабря 18:05
18:02
Экономика
Нерезиденты сократили вложения в российские ОФЗ на 106 млрд рублей
18:02
Происшествия
Очередная труба с горячей водой лопнула на Дунайском проспекте в Петербурге
18:01
Шоу-бизнес
Лена Миро красиво высмеяла Ольгу Бузову за объемные ягодицы
18:01
Общество
Центр Петербурга сковали пятибалльные пробки из-за гололеда
18:00
Общество
Спасатель Зуев рассказал, чем чреват выход на неокрепший лед Финского залива
17:57
Политика
Публицист Чаусов: к чему может привести новая оборонная стратегия США
17:47
Общество
Митрополит РПЦ призвал проявить снисхождение к курившему в храме блогеру из Читы
17:46
Весь мир
Более 20 военнослужащих признали вину в массовых убийствах в Колумбии
17:45
Происшествия
Участником избиения у станции метро «Комсомольская» был обладатель грамоты «за мужество»
17:45
Политика
Аналитики Baijiahao назвали Украину одной из ловушек США для России
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Спрос на валюту традиционно снизился в ноябре

  /   Обновлено: 11 декабря 2021 17:46
Экономика
Спрос на валюту традиционно снизился в ноябре
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 11 декабря. Банк «Русский стандарт» выяснил, что россияне в ноябре реже пользовались валютообменниками. Разница с октябрем составила 23%, сообщает ТАСС

В прошлом месяце от валюты чаще избавлялись: доля продаж составила 57%, тогда как на покупку пришлось 43%. При этом по сравнению с аналогичным периодом 2020 года валютообменные операции зафиксированы на 30% чаще.

По наблюдениям экспертов, в предпоследний месяц года спрос на доллары и евро традиционно снижается. Количество обменных операций резко возрастает в декабре из-за более частых заграничных путешествий.

Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) за январь-ноябрь увеличился на 8,3%, информирует Центробанк.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Спрос на валюту традиционно снизился в ноябре
доллар евро валюта обмен валюты
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать