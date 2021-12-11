Украина всего одним законом фактически откажется от Крыма и Донбасса

Киев, 11 декабря. Изменения, которые президент Украины Владимир Зеленский недавно предложил внести в законодательство, могут оказать роковое влияние на судьбу страны.

Одной из самых обсуждаемых инициатив стало предложение главы украинского государства ввести так называемый экономический паспорт гражданина. Политтехнолог, гендиректор телеканала «Наш» Владимир Грановский категорически раскритиковал идею появления таких «паспортов».

Эксперт подчеркивает, что в первую очередь создание некого фонда, в котором деньги будут десятилетиями храниться якобы для будущих поколений, не только открывает широкое поле для коррупции, но и является настоящим преступлением.

«Там зашиты очень большие возможности для нарушений, поскольку законодательство не регулирует, как будут использоваться накопленные деньги в фонде. Представляете, огромные деньги будут копиться, а выплачиваться только в 2030 году. А до этого они будут лежать мертвым грузом? Так это же преступление - деньги должны работать. Кто и как их будет потом выдавать? Вы пока дождетесь нужного года, уже ни денег не будет, ничего. Это будет пшик», — заявил Грановский в эфире телеканала «Наш».

Политтехнолог уверен, что еще большей проблемой станет то, что закон об экономических паспортах серьезно разделит общество, причем на вполне легальных основаниях. Согласно предложению Владимира Зеленского, деньги из фонда будут получать только люди, родившиеся не раньше 2019 года. Однако это необоснованно ставит в более уязвимую позицию всех остальных граждан страны.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

«Экономический паспорт является абсолютно неконституционным способом сегрегации людей. Это очень плохая идея. Она делит людей на рожденных "до" и "после". Это является абсолютно недопустимым: все имеют одинаковые права, а это — сегрегация. А еще когда это брат и сестра окажутся: получится у одного есть эти деньги на образование, у другого — нет», — предупредил эксперт.

Кроме того, Грановский уверен, что принятием нового закона Украина окончательно откажется от Крыма и Донбасса. Ведь официальный Киев продолжает считать эти территории своими, однако, очевидно, что местным жителям по новому закону выплачивать ничего не будут. Таким образом, власти Незалежной фактически признают, что не считают этих людей своими гражданами, а земли — частью своей страны.

«Тем самым, этим законом мы откажемся от Крыма и Донбасса уже по факту. Этот закон является не просто популистским, он является преступным, ибо украинские недра принадлежат всем гражданам страны, всем», — подчеркнул политтехнолог Владимир Грановский.

Экономист Дмитрий Марунич ранее раскрыл, по какой схеме Киев продаст землю иностранцам. Он предполагает, что это может произойти благодаря новому закону Украины о множественном гражданстве.