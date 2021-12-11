Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 декабря 18:05
18:02
Экономика
Нерезиденты сократили вложения в российские ОФЗ на 106 млрд рублей
18:02
Происшествия
Очередная труба с горячей водой лопнула на Дунайском проспекте в Петербурге
18:01
Шоу-бизнес
Лена Миро красиво высмеяла Ольгу Бузову за объемные ягодицы
18:01
Общество
Центр Петербурга сковали пятибалльные пробки из-за гололеда
18:00
Общество
Спасатель Зуев рассказал, чем чреват выход на неокрепший лед Финского залива
17:57
Политика
Публицист Чаусов: к чему может привести новая оборонная стратегия США
17:47
Общество
Митрополит РПЦ призвал проявить снисхождение к курившему в храме блогеру из Читы
17:46
Весь мир
Более 20 военнослужащих признали вину в массовых убийствах в Колумбии
17:45
Происшествия
Участником избиения у станции метро «Комсомольская» был обладатель грамоты «за мужество»
17:45
Политика
Аналитики Baijiahao назвали Украину одной из ловушек США для России
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Более 20 военнослужащих признали вину в массовых убийствах в Колумбии

Весь мир
Более 20 военнослужащих признали вину в массовых убийствах в Колумбии
wikipedia.org  /  Ministerio de Defensa del Perú / CC BY 2.0

Богота, 11 декабря. Более 20 бывших колумбийских военных, включая генерала в отставке, признали свою вину в убийстве 247 мирных жителей.

В общей сложности 21 военнослужащий и один гражданский, которым Специальная юрисдикция по вопросам мира (JEP) Колумбии предъявила обвинения в совершении военных преступлений и преступлений против человечности, признали свою ответственность за убийство 247 мирных граждан, тела которых были предъявлены в качестве боевиков леворадикального движения «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC).

По мнению прокуроров, обвиняемые совершили действия, направленные на то, чтобы заманить невинных гражданских лиц, в основном молодых крестьян, и убить их, с целью представить их как партизан, завышая таким образом количество ликвидированных боевиков и получая награды и поощрения от своего начальства.

В ходе пресс-конференции, которая состоялась 10 декабря, судья JEP Каталина Диас заявила, что 22 из 26 участников тех событий, против которых были выдвинуты официальные обвинения, признали свою ответственность за преступления, инкриминируемые Юрисдикцией.

Среди 22 обвиняемых, которые признали свою ответственность, находится отставной генерал Паулино Коронадо, самый высокопоставленный военный офицер, признавший свою ответственность.

Первое постановление о так называемых «ложных подтверждениях» было вынесено 6 июля, когда были предъявлены обвинения десяти военнослужащим и одному гражданскому лицу за их участие в убийстве по меньшей мере 120 мирных граждан.

Во втором обвинительном заключении обвинения в 127 убийствах и похищениях в Карибском регионе Колумбии были предъявлены двум полковникам и 13 младшим офицерам батальона «Ла Попа», базирующегося в Вальедупаре. Ни один из двух высокопоставленных офицеров не согласился с обвинениями.

Теперь следствие направит признательные показания 22 лиц жертвам и в Прокуратуру для их замечаний и инициирования новых слушаний в рамках работы комиссии по установлению истины и примирению.

Конституционный суд Колумбии продлил работу Комиссии по установлению истины и примирению
wikipedia.org / Gobierno de Chile / CC BY 2.0

В Колумбии ведется процесс примирения сторон гражданской войны, которая шла в стране с 1964 года и частично завершилась лишь в августе 2012 года. Именно тогда правительство и представители FARC начали мирные переговоры, закончившиеся заключением мирного договора, который был подписан президентом Хуаном Мануэлем Сантосом и главой группировки Родриго Лондоньо Эчеверри 26 сентября 2016 года.

Тем не менее, на протяжении пяти лет, которые прошли с момента подписания мирного договора, многие бывшие члены FARC столкнулись с нежеланием властей Колумбии исполнять условия соглашения. Многие из них были убиты полицией или боевиками ультраправых группировок, в связи с чем в конце 2019 года один из лидеров FARC Иван Маркес обвинил власти в срыве договоренностей и сообщил о возобновлении вооруженной борьбы.

В конце ноября о нелегитимности мирного договора, который был подписан между правительством Колумбии и FARC заявил бывший президент страны Альваро Урибе.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Более 20 военнослужащих признали вину в массовых убийствах в Колумбии
колумбия гражданская война farc
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать