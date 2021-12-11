Более 20 военнослужащих признали вину в массовых убийствах в Колумбии

Богота, 11 декабря. Более 20 бывших колумбийских военных, включая генерала в отставке, признали свою вину в убийстве 247 мирных жителей.

В общей сложности 21 военнослужащий и один гражданский, которым Специальная юрисдикция по вопросам мира (JEP) Колумбии предъявила обвинения в совершении военных преступлений и преступлений против человечности, признали свою ответственность за убийство 247 мирных граждан, тела которых были предъявлены в качестве боевиков леворадикального движения «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC).

#Actualidad Por primera vez militares aceptan cargos por ´falsos positivos´ ante la JEP https://t.co/WlD8zL2pZ6 — Colombia.com (desde ????) (@ColombiacomTW) December 11, 2021

По мнению прокуроров, обвиняемые совершили действия, направленные на то, чтобы заманить невинных гражданских лиц, в основном молодых крестьян, и убить их, с целью представить их как партизан, завышая таким образом количество ликвидированных боевиков и получая награды и поощрения от своего начальства.

В ходе пресс-конференции, которая состоялась 10 декабря, судья JEP Каталина Диас заявила, что 22 из 26 участников тех событий, против которых были выдвинуты официальные обвинения, признали свою ответственность за преступления, инкриминируемые Юрисдикцией.

Среди 22 обвиняемых, которые признали свою ответственность, находится отставной генерал Паулино Коронадо, самый высокопоставленный военный офицер, признавший свою ответственность.

General (r) del Ejército invita a mandos a reconocer su rol en falsos positivos. https://t.co/IzWJxCxQ8y pic.twitter.com/JJ8DylzdmG — elespectador (@elespectador) December 11, 2021

Первое постановление о так называемых «ложных подтверждениях» было вынесено 6 июля, когда были предъявлены обвинения десяти военнослужащим и одному гражданскому лицу за их участие в убийстве по меньшей мере 120 мирных граждан.

Во втором обвинительном заключении обвинения в 127 убийствах и похищениях в Карибском регионе Колумбии были предъявлены двум полковникам и 13 младшим офицерам батальона «Ла Попа», базирующегося в Вальедупаре. Ни один из двух высокопоставленных офицеров не согласился с обвинениями.

Теперь следствие направит признательные показания 22 лиц жертвам и в Прокуратуру для их замечаний и инициирования новых слушаний в рамках работы комиссии по установлению истины и примирению.

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В Колумбии ведется процесс примирения сторон гражданской войны, которая шла в стране с 1964 года и частично завершилась лишь в августе 2012 года. Именно тогда правительство и представители FARC начали мирные переговоры, закончившиеся заключением мирного договора, который был подписан президентом Хуаном Мануэлем Сантосом и главой группировки Родриго Лондоньо Эчеверри 26 сентября 2016 года.

Тем не менее, на протяжении пяти лет, которые прошли с момента подписания мирного договора, многие бывшие члены FARC столкнулись с нежеланием властей Колумбии исполнять условия соглашения. Многие из них были убиты полицией или боевиками ультраправых группировок, в связи с чем в конце 2019 года один из лидеров FARC Иван Маркес обвинил власти в срыве договоренностей и сообщил о возобновлении вооруженной борьбы.

В конце ноября о нелегитимности мирного договора, который был подписан между правительством Колумбии и FARC заявил бывший президент страны Альваро Урибе.