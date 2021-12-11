Раскрыта личность российской певицы, которой закрыли въезд на Украину после посещения Крыма

Москва, 11 декабря. Российская певица Мария Гусарова, известная под псевдонимом Mary Gu, не смогла попасть на Украину из-за запрета СБУ. Об этом артистка сообщила в Instagram.

Mary Gu и организатору ее концерта в Киеве на три года запретили въезд на Украину. По словам исполнительницы, она несколько часов находилась в аэропорту «Борисполь» без еды и воды.

«Киев, срочные и очень грустные новости. Концерт, который должен был состояться сегодня, будет перенесен на другую дату по независящим от нас обстоятельствам. К сожалению, мне отказано во въезде на территорию Украины», — написала Гусарова в Stories.

Prt Scr instagram.com / @mary___gu

Певица от себя и своей команды принесла извинения поклонникам, ждавшим концерта в украинской столице. Она пообещала вернуть деньги за билеты.

Ранее сообщалось, что Госпогранслужба Украины не пустила двух россиян из-за посещения Крыма после воссоединения региона с Россией и их участие в организованных там фестивалях. Информация об этом появилась в Facebook украинского ведомства. Личности этих граждан не раскрывались.

Крым стал российским регионом после народного референдума, прошедшего в марте 2014 года. В Киеве не приняли демократический выбор жителей полуострова. СБУ регулярно обновляет списки персон нон грата, в которые попадают известные артисты из РФ.