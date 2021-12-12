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Политолог Простаков объяснил, во что Украине выльется сотрудничество с США

Политика
Политолог Простаков объяснил, во что Украине выльется сотрудничество с США
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Киевская власть может пытаться удержать влияние любыми способами, в том числе военными, что представляет опасность для России, да и для остальных соседей Украины. Об этом в беседе с корреспондентом ФАН заявил эксперт фонда «Народная дипломатия», политолог Сергей Простаков.

Так он прокомментировал слова президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон и его союзники ответят «решительными экономическими и другими мерами» в случае «российской агрессии» в отношении Украины.

Американский лидер также заявил, что Вашингтон поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, и заверил ее президента Владимира Зеленского в приверженности США принципу, согласно которому никакие решения по Украине не могут приниматься без Киева.

«Как относились в США к тем, кого называли союзниками, все хорошо знают. Грузия стала примером постсоветской страны, которую использовали для антироссийских провокаций, но ничем не помогли при разгоревшемся конфликте. А как американцы относятся к объявленным союзниками государствам сейчас, показал Афганистан», — рассказал Простаков.

Политолог Простаков объяснил, во что Украине выльется сотрудничество с США
president.gov.ua / ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Политолог уверен, что при всей стратегической выгоде географического положения Украины ее руководство рассчитывать на серьезное вмешательство США в случае обострения ситуации вряд ли может.

«Однако Зеленский находится в крайне затруднительном положении из-за падающих рейтингов и постепенной утери рычагов власти при ухудшении социально-экономической ситуации в стране. И в таких обстоятельствах киевская власть может пытаться удержать власть любыми способами, в том числе военными, что представляет опасность для России, да и для остальных соседей Украины», — добавил собеседник ФАН.

Политолог Простаков объяснил, во что Украине выльется сотрудничество с США
president.gov.ua / Офис Президента Украины

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Европа постоянно говорит о военной мощи России и тем самым создает «культ» вокруг Москвы. Кроме того, он обвинил европейских политиков в том, что они благоговеют перед РФ из-за страха перед ее военным потенциалом.

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Все новости / Политика / Политолог Простаков объяснил, во что Украине выльется сотрудничество с США
украина зеленский байден
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