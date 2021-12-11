Первый в мире лазерный дрон: в Турции успешно испытали беспилотник Eren

Турецкие производители беспилотников испытали первый в мире дрон, оснащенный лазерным оружием. БПЛА Eren в рамках тестовых пусков произвел стрельбу с дистанций 500, 300 и 100 метров и успешно поразил цели.

Над разработкой воздушной машины трудились оборонные компании ÜBİTAK и Asisguard в координации с Министерством внутренних дел Турции. Согласно заявлениям создателей дрона, их новинка будет иметь дальность полета свыше 3 тысяч метров.

При этом сообщается, что лазерное вооружение беспилотника сейчас прежде всего ориентировано на уничтожение взрывных устройств.

Dünyanın ilk lazer silahlı dronu 'Eren' festivalde ilgi gördü.



TÜBİTAK ve ASİSGUARD iş birliğiyle geliştirilen, ismi "Eren" konulan lazer silahlı dron, belirli bir uçuş ve atış mesafesinde attığı lazer yardımıyla hedefi imha ediyor.



(TÜBİTAK) pic.twitter.com/19qEoihiie — YERLİ ÜRETİM (@UretimYerli) October 9, 2021

По плану, поставки Eren Вооруженным силам Турции начнутся сразу же после того, как БПЛА преодолеет все фазы испытаний.

İşte SAHA EXPO'nun 6 göz bebeği! Aralarında dünyada ilk milli lazer silahlı dron Eren de var https://t.co/o9K1cYHRU5 — Emir Denizhan (@emirdenizhan) November 14, 2021

Производство БПЛА в настоящее время является приоритетным направлением работы военно-промышленного сектора республики. Анкара стремится развивать соответствующие технологии на фоне роста интереса к беспилотникам Bayraktar. Внешняя политика Турции подразумевает участие в большом количестве региональных конфликтов в разных частях мира. Это позволило опробовать оружие в условиях реального боя, что стало своеобразной рекламой техники.

wikipedia.org / Bayhaluk / CC BY-SA 4.0

Так, например, Азербайджан уже использовал дроны Bayraktar во время войны в Нагорном Карабахе. В то же время Украина, недавно закупившаяся аналогичными машинами, испытывает их в восточных регионах страны. Местные источники сообщают о том, что БПЛА турецкого производства видели пролетающими вдоль линии соприкосновения с силами Донецкой и Луганской народных республик, что является нарушением существующих соглашений. Есть мнение, что Киев планирует применить это вооружение против защитников Донбасса.

Однако любая техника устаревает, так что Турция не планирует останавливаться на популярных беспилотниках Bayraktar и работает над новыми машинами вроде лазерного дрона Eren.