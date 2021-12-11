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Первый в мире лазерный дрон: в Турции успешно испытали беспилотник Eren

  /   Обновлено: 11 декабря 2021 17:45
Весь мир
Первый в мире лазерный дрон: в Турции успешно испытали беспилотник Eren
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Турецкие производители беспилотников испытали первый в мире дрон, оснащенный лазерным оружием. БПЛА Eren в рамках тестовых пусков произвел стрельбу с дистанций 500, 300 и 100 метров и успешно поразил цели.

Над разработкой воздушной машины трудились оборонные компании ÜBİTAK и Asisguard в координации с Министерством внутренних дел Турции. Согласно заявлениям создателей дрона, их новинка будет иметь дальность полета свыше 3 тысяч метров.

При этом сообщается, что лазерное вооружение беспилотника сейчас прежде всего ориентировано на уничтожение взрывных устройств.

По плану, поставки Eren Вооруженным силам Турции начнутся сразу же после того, как БПЛА преодолеет все фазы испытаний.

Производство БПЛА в настоящее время является приоритетным направлением работы военно-промышленного сектора республики. Анкара стремится развивать соответствующие технологии на фоне роста интереса к беспилотникам Bayraktar. Внешняя политика Турции подразумевает участие в большом количестве региональных конфликтов в разных частях мира. Это позволило опробовать оружие в условиях реального боя, что стало своеобразной рекламой техники.

Первый в мире лазерный дрон: в Турции успешно испытали беспилотник Eren
wikipedia.org / Bayhaluk / CC BY-SA 4.0

Так, например, Азербайджан уже использовал дроны Bayraktar во время войны в Нагорном Карабахе. В то же время Украина, недавно закупившаяся аналогичными машинами, испытывает их в восточных регионах страны. Местные источники сообщают о том, что БПЛА турецкого производства видели пролетающими вдоль линии соприкосновения с силами Донецкой и Луганской народных республик, что является нарушением существующих соглашений. Есть мнение, что Киев планирует применить это вооружение против защитников Донбасса.

Однако любая техника устаревает, так что Турция не планирует останавливаться на популярных беспилотниках Bayraktar и работает над новыми машинами вроде лазерного дрона Eren.

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турция беспилотник Eren
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