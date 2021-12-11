Триполи, 11 декабря. Специальный советник Генерального секретаря ООН Стефани Уильямс планирует добиться переноса всеобщих выборов в Ливии на два месяца. С таким заявлением выступил руководитель партийной координации Наджи Баракат.

По его словам, в случае успеха этих действий из списка кандидатов на пост главы государства исключат несколько претендентов, включая премьер-министра переходного Правительства национального единства Абд аль-Хамида Дабибу. Политика зарегистрировали как участника плебисцита в нарушение законодательства.

«Я надеюсь, что выборы проведут своевременно, 24 декабря, чтобы выйти из тупика. Если их сорвут или отложат, то Ливия вновь ввергнется в хаос. Высока вероятность раскола и войны, которая может затянуться на несколько лет», — сказал он.

Наджи Баракат обратил внимание, что ряд политических партий и высокопоставленных чиновников настаивают на замене Стефани Уильямс на другого человека. Рекомендуется выбрать посланника ООН среди представителей арабских государств.

«Мы также обеспокоены тем, что объявление окончательного списка кандидатов отложено на неопределенный срок. Является ли причина задержки технической или политической, неизвестно», — сказал он.

Руководитель партийной координации добавил, что 95 из 98 претендентов в президенты могут объездить Ливию в полном объеме. Трое из них неспособны попасть в определенные регионы.

«Неспособность основных кандидатов проехать во все уголки страны дает преимущество другим участникам плебисцита ознакомить ливийцев с предвыборной программой», — уточнил Баракат.

Президент Фонда защиты национальны ценностей Максим Шугалей накануне дал большое интервью военному журналисту Евгению Поддубному по Ливии, полной версией которого телеканал «Россия-24» поделился с редакцией Федерального агентства новостей. По его словам, перенос выборов в североафриканском государстве станет миной замедленного действия и может привести к новой эскалации.