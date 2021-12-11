Лидер группы Kiss продает особняк в Лас-Вегасе из-за живущих в округе стриптизерш

Лос-Анджелес, 11 декабря. Известный американский рокер, фронтмен группы Kiss Джин Симмонс выставил на продажу особняк в Лас-Вегасе за 13,5 млн долларов (почти 1 млрд рублей).

Первоначально музыкант планировал продать недвижимость за 15 млн долларов, но решил сделать скидку в 1,5 млн долларов. Причиной продажи дома Симмонс назвал нежелание его родственников жить рядом со стриптизершами, сообщает TMZ.

«Я не хочу просто передать дом какому-нибудь придурку. Я хочу, чтобы будущий собственник получил реальное удовольствие от недвижимости и жил хорошо», — заметил рокер.

Двухэтажный дом находится на территории площадью около четырех тысяч квадратных метров. Там растут деревья, есть газон для игры в гольф, площадка для барбекю, из бассейна открывается живописный вид на город.

Ранее музыкант Пол Стэнли сообщил о смерти своего отца. Родитель участника группы Kiss несколько месяцев не дожил до своего 102-летия.