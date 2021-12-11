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Советник главы Крыма Мусаев предложил возобновить паромное сообщение с Турцией

Общество
Советник главы Крыма Мусаев предложил возобновить паромное сообщение с Турцией
pixabay.com

Анкара, 11 декабря. Крым полностью готов к тому, чтобы возобновить паромное и воздушное сообщение с Турцией, заявил советник главы Республики Крым Эрвин Мусаев.

Паромное и воздушное сообщение между Крымом и Турецкой Республикой существовало долгие годы. После воссоединения полуострова с Россией, Крым готов к тому, чтобы вновь наладить сообщение со своим соседом, добавил Мусаев во время форума «Культурно-гуманитарные связи крымскотатарских организаций республики с соотечественниками в Турции» в Анкаре.

«Это будет способствовать усилению экономических связей между нашими государствами, а крымские татары выступят объединяющим звеном в этих экономических отношениях», — цитирует его телеканал «Миллет».

В середине ноября власти России приняли решение возобновить авиасообщение с целым рядом стран. Среди них — Аргентина, Бангладеш, Коста-Рика, Бразилия, Катар, Мексика и Монголия.

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