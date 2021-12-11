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Польский политик Коваль восхитился престижной победой Путина на переговорах с Байденом

  /   Обновлено: 11 декабря 2021 17:30
Политика
Польский политик Коваль восхитился престижной победой Путина на переговорах с Байденом
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Варшава, 11 декабря. Президент России Владимир Путин знает о слабых точках своего коллеги из США Джо Байдена, и поэтому он достигает своих целей на переговорах с американской стороной, заявил бывший замглавы МИД Польши Павел Коваль.

По словам политика, российский лидер считает президентство Байдена слабым, и во многом глава государства прав.

«Стараясь не упускать возможностей, он (Путин. — Прим. ред.) ведет собственную игру. С точки зрения престижа на последней встрече победила Россия», — сказал Коваль в беседе с местными журналистами.

Чиновник также призвал не рассматривать переговоры между Россией и США в качестве фактора, который способен «решить судьбу мира» в один момент. В то же время Коваль восхитился тем, что Путин выглядел более выигрышно на встрече.

Польский политик Коваль восхитился престижной победой Путина на переговорах с Байденом
kremlin.ru / Администрация президента России

Бывший заместитель министра подчеркнул, что после саммита Путина и Байдена российская сторона получила гарантии ослабления давления на «Северный поток — 2» со стороны США. Однако Коваль не объяснил, что именно из переговоров заставило его прийти к такому выводу.

Как стало известно ранее, поправки о санкциях против «Северного потока — 2» не внесли в оборонный бюджет США. Белый дом сумел добиться того, чтобы Вашингтон не внедрял ограничения в отношении энергетического проекта.

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Все новости / Политика / Польский политик Коваль восхитился престижной победой Путина на переговорах с Байденом
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