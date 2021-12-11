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Врач Григолия заявил о предстоящем осмотре Саакашвили психиатром

  /   Обновлено: 11 декабря 2021 17:30
Политика
Врач Григолия заявил о предстоящем осмотре Саакашвили психиатром
wikipedia.org  /  European People's Party

Тбилиси, 11 декабря. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили очень слаб. Он пройдет осмотр у психиатра, сообщил журналистам врач Григол Григолия.

Родные и близкие Саакашвили неоднократно указывали на подавленное состояние бывшего лидера страны. Не так давно в Сети распространилась информация, что ему трудно стоять и говорить.

По сведениям врача, экс-главе предстоит осмотр у психиатра.

«Также у нас есть информация, что он получает большие дозы психотропных веществ, поэтому стало необходимым посещение консилиумом экс-президента в горийской больнице. Мы посмотрим, какое медикаментозное лечение он получает. Наш омбудсмен госпожа Нино Ломджария добавила в группу психиатра, потому что мы должны провести специфические исследования», — пояснил Григолия после посещения Саакашвили.

Ранее о плохом самочувствии бывшего президента рассказал и грузинский артист Вахтанг Кикабидзе. Однако духом Саакашвили не сломлен, добавил он.

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саакашвили грузия психиатр
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