Знаменитости прокомментировали церемонию вручения премии «Золотой граммофон»

Церемонию проводят в 26-й раз, она уже стала традицией — и одним из самых ожидаемых музыкальных событий в индустрии. Многие артисты сравнивают премию с «Оскаром» — только от отечественного шоу-бизнеса.

Статуэтки вручают в Кремле, как считают музыканты, это придает церемонии особый статус.

«Чувствуешь Кремль, этот зал пропитан такой эпохой, на этой сцене стоял Муслим Магомаев, абсолютно уникальные артисты, из поколения в поколение, десятилетиями, еще советский режим был», — поражается Эмин.

Как получить «Золотой граммофон»? Во-первых, быть популярным певцом. Во-вторых, твоя песня должна продержаться более 20 недель в хит-параде «Русского радио». Абсолютный рекордсмен в этом плане Филипп Киркоров: в его коллекции уже 20 статуэток. На втором месте — Николай Басков.

«Я здесь благодаря вашему голосованию, благодаря тому, что вам нравится то, что мы делаем. А все что мы делаем — для вас», — говорит он.

Артисты готовятся к премии заранее, придумывают образы, ставят номера, чтобы сиять на сцене и отлично выглядеть на ковровой дорожке.

Для певицы Ханны это уже второй «Золотой граммофон». По ее словам, получать награды для артиста невероятно важно, как и чувствовать любовь поклонников.

«Каждый раз как в первый раз, каждая награда — это понимание того, что твоя музыка ценна, это понимание того, что твою музыку слушают, что есть люди, которым она нравится, которые голосуют за нее», — делится эмоциями певица.

Слава взрывает чарты «Русского радио» уже не первый год, певица даже запуталась в песнях, благодаря которым становилась лауреатом премии. Как же так, Слава? Хорошо, что есть рядом фанаты, которые точно помнят все альбомы наизусть.

«Нас три года или четыре крутит «Русское радио», потому что мы сначала были роком. Им и остались, но радиостанция расширила свой формат и пошла нам навстречу, ну, рокерам, я имею в виду. Так что, по-моему, эта — третья или четвертая, по-моему, третья», — «путается в показаниях» и Диана Арбенина.

Любая премия для музыканта — показатель отличной работы. Полные залы и овации поклонников, творческое вдохновение и желание удержаться на вершине.

«Это большая радость, большая честь, потому что это как знак внимания, знак того, что в этом году ты хорошо поработал, ты не сдавал позиции, ты сделал все, чтобы тебя наградили, и так далее», — уверен певец Артик.

В карьере певицы МакSим это уже 13-й «Золотой граммофон». В этот раз, выйдя на сцену Кремлевского дворца, она расплакалась, ведь год для нее был непростым: певица попала в больницу и больше месяца провела в медикаментозной коме.

«Сегодня я расплакалась, я представляла своих спасителей — реаниматологов, которые спасали меня в этом году, буквально с того света доставали, и, в общем, я так расчувствовалась, я вообще очень впечатлительная», — отмечает она.

Это год стал роковым для поклонников дуэта «Артик и Асти». После десяти лет в шоу-бизнесе коллектив объявил о распаде. На церемонию Артик пришел один, но посвятил победу своей экс-напарнице — Анне Дзюбе.

«В этом году я принял такое решение: все награды, которые будут, возможно, нам еще вручены, я посвящаю ей, посвящаю, потом соберу их и передам. Потому что она действительно этого заслуживает, она действительно большой талант», — заявляет певец.

Впереди Новый год, для артистов это напряженное время: праздничные шоу, концерты, корпоративы — время на отдых найти сложно, но кому-то под силу. Например, Эмин не планирует распыляться и тратить семейный праздник на работу: бой курантов он встретит в компании родных и близких.

«На Новый год у меня день рождения мамы и дочки, поэтому 31 декабря у меня тройной праздник. Это всегда, конечно же, селедка под шубой, оливье и шампанское, всегда в кругу семьи», — подчеркивает он.

Заслуженные статуэтки также получили Сергей Лазарев и Валерий Меладзе, Дима Билан и Полина Гагарина, Dabro, Zivert, Дмитрий Маликов, Юлия Савичева, Баста и другие любимые миллионами музыканты.