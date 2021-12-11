Глава СОМБ Иванов уличил во лжи лауреата Нобелевской премии мира Муратова

Москва, 11 декабря. Глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов обвинил во лжи главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова, заявившего, что расследование убийства российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в ЦАР не проводилось.

«В пятницу, 10 декабря, в Осло прошла церемония вручения Нобелевской премии мира 2021 года. Во время награждения лауреат Дмитрий Муратов напомнил о трагической гибели российских журналистов, которые погибли в ЦАР. Это произошло 2018 году, когда они по заданию Михаила Ходорковского с подложными документами, без необходимой подготовки и охраны попытались поехать в самые опасные районы Центральноафриканской Республики», — напомнил Муратову Иванов.

Глава СОМБ добавил, что по дороге к пункту назначения журналисты нарвались на радикалов из группировки 3R, которые их хладнокровно убили.

«Дмитрий Муратов лжет, когда говорит, что не было расследования этого преступления. Оно было подробнейшим образом проведено центральноафриканскими правоохранителями в сотрудничестве со Следственными комитетом РФ. Обстоятельства этого преступления были выяснены. Все попытки закрывать на это глаза связаны лишь с тем, что правда не похожа на то, что хотели бы видеть Муратов и его партнеры. Но другой правды нет и быть не может! Журналистов убили боевики одной из группировок, победу над которыми одержала в этом году FACA», — заявил Александр Иванов.

Вину за случившееся глава Содружества офицеров за международную безопасность возлагает на организаторов командировки и лично Михаила Ходорковского, которые, по сути, отправили сотрудников СМИ на верную смерть.

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«Самое страшное, что вместо признания своей чудовищной халатности они продолжают лгать и пиариться на этой трагедии. Даже на вручении Нобелевской премии», — заключил руководитель российских инструкторов.

Помимо группы следователей из РФ и ЦАР, выяснением причин гибели Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко занималась приглашенная в Центральноафриканскую Республику Федеральным агентством новостей группа независимых журналистов. Подробнее об этом можно прочитать в специальном материале.