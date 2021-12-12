Идея президента США о проведении большого саммита Россия — НАТО вызвала нешуточное недовольство и переполох среди некоторых членов военного альянса. Это не так уж и удивительно. В первую очередь это предложение не понравилось странам Прибалтики и Польше. Глава комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон назвал идею Джо Байдена «неприятным сюрпризом». Ему активно подпевают некоторые политики других стран Восточной Европы: произносятся речи, что это недопустимо, а радикально настроенные персонажи называют слова о таком саммите «предательством».

В самих Штатах Джо Байден тоже подвергся критике, но это больше внутриполитические разборки, так как на орехи Байдену достается в основном от республиканцев. Если бы в свое время такую идею выдвинул Дональд Трамп, то все было бы так же, но только на месте республиканцев были бы демократы.

Другие европейские страны отнеслись к идее саммита вполне спокойно, никаких резких заявлений от них не прозвучало. Ну, разве что Великобритания отличилась, но она в последнее время испытывает сильные фантомные боли по своему былому величию. Кажется, что она собирается воссоздать некий аналог Британской империи, хотя бы в плане влияния. А в качестве новых колоний Лондон выбрал Восточную Европу, демонстрируя неумеренное желание защитить ее от «российской агрессии». Чего стоит эпичное дефиле на танке главного британского дипломата Лиз Трасс вдоль границы РФ!

А между тем идея Байдена о саммите очень своевременна. Можно даже сказать, что эти переговоры необходимы. Если никаких прорывных решений на встрече не примут, она все равно будет означать старт нового диалога, который может привести к тому, что безопасность на европейском континенте укрепится и станет стабильной.

ФБА «Экономика сегодня» /

Сейчас истерика дошла до того, что генеральный секретарь НАТОзаявляет, что готов разместить ядерное оружие даже в Польше. Варшава этому решению буквально аплодирует. Не удивлюсь, если и в Прибалтике захотят поставить у себя ракеты с ядерными боеголовками, объясняя это «повышением безопасности».

Прибалтика и без этого «накачивается» войсками НАТО. Там этому безмерно рады, хотя, конечно же, никакой безопасности это не добавляет. Происходит все с точностью до наоборот — весь регион потихоньку превращается в огромную пороховую бочку. И особенно неприятно то, что некоторые прибалтийские лидеры вовсе не прочь на этой бочке покурить. Такое впечатление, что они хотят войны. Если бы у этих ребят в НАТО и Евросоюзе было побольше влияния, то третья мировая уже полыхала бы вовсю.

Я не знаю, осознают ли все эти страны, что в случае начала полномасштабной войны они станут первыми жертвами, а в случае размещения на их территории ядерного оружия — попросту исчезнут. Может, и понимают, но свою русофобскую истерику им уже сложно остановить. Сильно заигрались, имея на руках плохие карты. Возможно, это единственный товар, который они могут предложить своим союзникам, чтобы их содержали, ведь с экономикой там все не так гладко, а жить как-то надо. Вот и получается, что русофобия и безопасность собственных граждан — единственное, что можно продать. И любое улучшение отношений России и НАТО, любое укрепление европейской безопасности такие товары сильно обесценит.

Удивительно, что эти страны выбрали для поддержки своих штанов именно такой формат. Учитывая их географическое положение и исторические связи с Россией, они вполне могли бы как сыр в масле кататься, просто будучи неким торговым мостиком между ЕС и РФ. Транзит реальных товаров — это куда прибыльнее и безопаснее, чем постоянная торговля русофобией. И это очевидно. Похоже, что у лидеров этих стран в отношении России есть какая-то совершенно иррациональная неприязнь, если не ненависть, которая полностью отключает здравый смысл и логическое мышление.

Радует только то, что если США на самом деле захотят начать большой диалог между Россией и НАТО, то все эти страны спрашивать никто не будет. Как и Украину, которая, похоже, уже начала шантажировать и своих хозяев. А как иначе объяснить странные маневры ржавой посудины ВМС Украины «Донбасс» у Керченского пролива? Скорее всего, и подобные провокации ни на что не повлияют, потому что все понимают одну простую и банальную истину — разговаривать лучше, чем воевать.

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