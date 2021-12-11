Замглавы РСА Ефремов: мошенники подстраивают ДТП с помощью старых машин

Москва, 11 декабря. Злоумышленники чаще стали использовать подержаные автомобили, чтобы устраивать подставные аварии на малоскоростных трассах. Об этом рассказал заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов в интервью телеканалу «Звезда».

После массового внедрения дорожных камер и других технических новинок мошенникам стало сложнее имитировать ДТП. Поэтому они используют старые транспортные средства, чтобы обманывать людей. По словам эксперта, такие машины могут попадать в поле зрения страховых компаний до 30 раз за один календарный год.

«Здесь нам необходима полная информация с видеокамер, нужны более длительные сроки, чтобы доказать факт мошенничества», – пояснил Ефремов.

Он напомнил, что срок эскплуатации машин в РФ находится в коридоре от 12 до 15 лет, поэтому многие водители пользуются услугами «страховщиков». А злоумышленники после «аварий» сообщают сотрудникам указанных компаний, что ранее полученные повреждения появились во время нового ДТП.

Начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин ранее сообщил, что правоохранители за 11 месяцев текущего года раскрыли более 46 тыс. случаев дистанционного мошенничества.