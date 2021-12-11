Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 декабря 18:04
18:02
Экономика
Нерезиденты сократили вложения в российские ОФЗ на 106 млрд рублей
18:02
Происшествия
Очередная труба с горячей водой лопнула на Дунайском проспекте в Петербурге
18:01
Шоу-бизнес
Лена Миро красиво высмеяла Ольгу Бузову за объемные ягодицы
18:01
Общество
Центр Петербурга сковали пятибалльные пробки из-за гололеда
18:00
Общество
Спасатель Зуев рассказал, чем чреват выход на неокрепший лед Финского залива
17:57
Политика
Публицист Чаусов: к чему может привести новая оборонная стратегия США
17:47
Общество
Митрополит РПЦ призвал проявить снисхождение к курившему в храме блогеру из Читы
17:46
Весь мир
Более 20 военнослужащих признали вину в массовых убийствах в Колумбии
17:45
Происшествия
Участником избиения у станции метро «Комсомольская» был обладатель грамоты «за мужество»
17:45
Политика
Аналитики Baijiahao назвали Украину одной из ловушек США для России
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Адвокат Якимова рассказала о разводе Лепса с женой

Шоу-бизнес
Адвокат Якимова рассказала о разводе Лепса с женой
Global Look Press  /  Павел Кашаев

Москва, 11 декабря. Решение о разводе Григорий Лепс и Анна Шаплыкова приняли совместно, заявила адвокат Оксана Якимова, представляющая в суде интересы жены артиста.

Новость о разводе популярного певца с супругой после 20 лет брака прозвучала как гром среди ясного неба. На публике пара выглядела идеальной, никто даже не подозревал, что супруги планируют расстаться. Заседание по делу о расторжении брака Лепса состоится 20 декабря в Хамовническом суде Москвы.

«Они разводятся абсолютно мирно, без каких-либо скандалов, остаются в добрых отношениях, поддерживают общение. У Анны и Григория трое прекрасных детей, они будут продолжать заниматься их воспитанием. Что касается причин развода, то, наверно, это определенный кризис в отношениях», — поделилась Якимова со «СтарХитом».

По мнению юриста, певец и его супруга — взрослые, опытные люди, которые должны с достоинством пройти это испытание. Возможно, этот шаг был необходим, чтобы понять, насколько они дороги друг другу, подытожила Якимова.

Сейчас Лепс занят подготовкой к выступлениям на корпоративах. Он является одним из самых востребованных российских артистов. Шаплыкова же отдыхает на Мальдивах.

Ранее певец появился на вручении наград ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон». Исполнитель хита «Рюмка водки на столе» был в приподнятом настроении.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Адвокат Якимова рассказала о разводе Лепса с женой
дети развод лепс
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать