Адвокат Якимова рассказала о разводе Лепса с женой

Москва, 11 декабря. Решение о разводе Григорий Лепс и Анна Шаплыкова приняли совместно, заявила адвокат Оксана Якимова, представляющая в суде интересы жены артиста.

Новость о разводе популярного певца с супругой после 20 лет брака прозвучала как гром среди ясного неба. На публике пара выглядела идеальной, никто даже не подозревал, что супруги планируют расстаться. Заседание по делу о расторжении брака Лепса состоится 20 декабря в Хамовническом суде Москвы.

«Они разводятся абсолютно мирно, без каких-либо скандалов, остаются в добрых отношениях, поддерживают общение. У Анны и Григория трое прекрасных детей, они будут продолжать заниматься их воспитанием. Что касается причин развода, то, наверно, это определенный кризис в отношениях», — поделилась Якимова со «СтарХитом».

По мнению юриста, певец и его супруга — взрослые, опытные люди, которые должны с достоинством пройти это испытание. Возможно, этот шаг был необходим, чтобы понять, насколько они дороги друг другу, подытожила Якимова.

Сейчас Лепс занят подготовкой к выступлениям на корпоративах. Он является одним из самых востребованных российских артистов. Шаплыкова же отдыхает на Мальдивах.

Ранее певец появился на вручении наград ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон». Исполнитель хита «Рюмка водки на столе» был в приподнятом настроении.