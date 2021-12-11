Назарбаев перечислил причины распада Советского Союза

Москва, 11 декабря. Советский Союз распался по нескольким причинам. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев перечислил факторы, которые повлияли на развал государства.

По словам политика, социалистическая экономика, тоталитарная и административная, тогда начинала изживать собственные ресурсы.

«Руководство экономического блока должно было вовремя это заметить и сделать изменения в управлении экономикой», — сказал Назарбаев журналистам «России-24».

Бывший президент также вспомнил про волнения в прибалтийских советских республиках. По его словам, эти субъекты являлись искусственным приложением к СССР, а уровень жизни в них был лучше, чем в других регионах страны.

Плюс ко всему своеобразным сигналом для республик Советского Союза стало объявление независимости со стороны РСФСР 12 июня 1990 года.

«Вот так мы подошли к путчу», — заключил Назарбаев.

Бывший лидер Казахстана ранее рассказал, что последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и первый президент Российской Федерации Борис Ельцин поссорились после подписания Беловежских соглашений.