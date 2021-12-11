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Назарбаев перечислил причины распада Советского Союза

Политика
Назарбаев перечислил причины распада Советского Союза
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 11 декабря. Советский Союз распался по нескольким причинам. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев перечислил факторы, которые повлияли на развал государства.

По словам политика, социалистическая экономика, тоталитарная и административная, тогда начинала изживать собственные ресурсы.

«Руководство экономического блока должно было вовремя это заметить и сделать изменения в управлении экономикой», — сказал Назарбаев журналистам «России-24».

Бывший президент также вспомнил про волнения в прибалтийских советских республиках. По его словам, эти субъекты являлись искусственным приложением к СССР, а уровень жизни в них был лучше, чем в других регионах страны.

Плюс ко всему своеобразным сигналом для республик Советского Союза стало объявление независимости со стороны РСФСР 12 июня 1990 года.

«Вот так мы подошли к путчу», — заключил Назарбаев.

Бывший лидер Казахстана ранее рассказал, что последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и первый президент Российской Федерации Борис Ельцин поссорились после подписания Беловежских соглашений.

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