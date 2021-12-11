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Фанат самарских «Крыльев Советов» умер на стадионе во время матча с «Рубином»

  /   Обновлено: 11 декабря 2021 17:00
Спорт
Фанат самарских «Крыльев Советов» умер на стадионе во время матча с «Рубином»
wikipedia.org  /  Satory2001 /CC BY-SA 4.0

Самара, 11 декабря. Болельщик «Крыльев Советов» скончался на стадионе во время игры 18-го тура РПЛ против казанского «Рубина».

Фанат самарских «Крыльев Советов» скончался на стадионе «Солидарность Арена» во время матча чемпионата России по футболу с «Рубином», который состоялся 11 декабря. Об этом информирует Telegram-канал «Первый спорт». Согласно представленным данным, причиной смерти болельщика стал сердечный приступ. В течение получаса фаната самарской команды пытались реанимировать.

Матч в Самаре завершился победой «Крыльев Советов» со счетом 2:0. Авторами забитых мячей стали форвард Иван Сергеев и полузащитник Сергей Пиняев, который впервые отличился в игре РПЛ.

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