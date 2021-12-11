Эксперт Миронов предупредил об опасности эскалации конфликта в Донбассе по инициативе США

Москва, 11 декабря. Руководство США инициировало масштабную дезинформационную кампанию о ситуации на востоке Украины, с целью сформировать общественное мнение перед эскалацией вооруженного конфликта усилиями ВСУ. Об этом заявил политолог Григорий Миронов.

Вашингтон провозглашает политику санкционного давления на РФ в рамках усилий по дезинформации, объяснил эксперт Григорий Миронов в интервью изданию «ПолитРоссия». По его словам, американские элиты прекрасно осознают весь «театр абсурда» с обсуждением в западных СМИ якобы готовящейся «российской агрессии» против Украины.

«Это громкая пиар-акция, призванная еще раз представить нашу страну в плохом свете. Не только перед странами Европы, но и перед американцами, которых нужно отвлекать от внутренних проблем, используя образ внешнего врага», — предупредил политолог.

Миронов обвинил власти США в подготовке к обострению конфликта в Донбассе «под соусом российского вторжения».

Ранее представители Народной милиции ЛНР сообщили о размещении тяжелой бронетехники ВСУ на окраине населенного пункта Войтово в Донбассе.