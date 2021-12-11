Российскую певицу не впустили на Украину из-за посещения Крыма

Киев, 11 декабря. Украинские пограничники не впустили в страну российскую исполнительницу и организатора ее выступлений. Гражданам РФ запретили въезд на территорию государства на три года из-за посещения Крыма, сказано в сообщении ведомства.

Госпогранслужба Украины выяснила, что иностранные граждане посещали Крымский полуостров после воссоединения региона с Россией, а также принимали участие в организованных там фестивалях.

«Также было установлено, что женщина является российской исполнительницей песен, а мужчина связан с организацией и обеспечением выступлений певцов. В Украину иностранцы планировали попасть на проведение концерта», — сказано в сообщении пограничников в Facebook.

Сотрудники ведомства отказали указанным личностям в пересечении границы и запретили россиянам въезд на Украину на три года из-за «незаконного» посещения Крыма.

Как стало известно ранее, делегация из Белоруссии прибыла в Крым с официальным визитом. Об этом сообщил общественный деятель Роман Чегринец.