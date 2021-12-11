Майор ВС США Дональдсон: система связи бронетанковых войск не выполняет свои функции

Вашингтон, 11 декабря. Система связи в американских бронетанковых войсках не способна обеспечить нормальный обмен данными между военнослужащими даже во время учений на полигоне. Об этом заявил майор Вооруженных сил США Тодд Дональдсон.

Недавно в Нэшвилле состоялась встреча военнослужащих службы связи ВС США с представителями американской оборонной промышленности. Военные рассказали о трудностях, которые возникают при эксплуатации коммуникационных систем.

Так, майор бронетанковой бригады 3-й пехотной дивизии армии США Тодд Дональдсон заявил, что действующая сеть не выполняет свои функции даже во время учений. По его словам, танкисты не могут обмениваться данными, так как во время движения боевой машины нет сигнала. Военнослужащим приходится останавливать танк, чтобы получить приказ командира. При этом в реальных боевых условиях существует опасность перехвата данных, а также увеличивается вероятность уничтожения бронетехники.

Участники встречи подчеркнули, что танкисты нуждаются в новой системе связи, которая обеспечит стабильную передачу данных с высокой скоростью. Кроме того, коммуникационные средства не должны быть слишком сложными в эксплуатации.

Ранее стало известно, что американские специалисты разрабатывают новую систему под названием RADAS, которая позволит оценивать нанесенный аэродромам ВВС США ущерб и оперативно восстанавливать их в случае боевых действий.