Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 декабря 18:03
18:02
Экономика
Нерезиденты сократили вложения в российские ОФЗ на 106 млрд рублей
18:02
Происшествия
Очередная труба с горячей водой лопнула на Дунайском проспекте в Петербурге
18:01
Шоу-бизнес
Лена Миро красиво высмеяла Ольгу Бузову за объемные ягодицы
18:01
Общество
Центр Петербурга сковали пятибалльные пробки из-за гололеда
18:00
Общество
Спасатель Зуев рассказал, чем чреват выход на неокрепший лед Финского залива
17:57
Политика
Публицист Чаусов: к чему может привести новая оборонная стратегия США
17:47
Общество
Митрополит РПЦ призвал проявить снисхождение к курившему в храме блогеру из Читы
17:46
Весь мир
Более 20 военнослужащих признали вину в массовых убийствах в Колумбии
17:45
Происшествия
Участником избиения у станции метро «Комсомольская» был обладатель грамоты «за мужество»
17:45
Политика
Аналитики Baijiahao назвали Украину одной из ловушек США для России
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Майор ВС США Дональдсон: система связи бронетанковых войск не выполняет свои функции

Армия
Майор ВС США Дональдсон: система связи бронетанковых войск не выполняет свои функции
flickr.com  /  The U.S. Army

Вашингтон, 11 декабря. Система связи в американских бронетанковых войсках не способна обеспечить нормальный обмен данными между военнослужащими даже во время учений на полигоне. Об этом заявил майор Вооруженных сил США Тодд Дональдсон.

Недавно в Нэшвилле состоялась встреча военнослужащих службы связи ВС США с представителями американской оборонной промышленности. Военные рассказали о трудностях, которые возникают при эксплуатации коммуникационных систем.

Так, майор бронетанковой бригады 3-й пехотной дивизии армии США Тодд Дональдсон заявил, что действующая сеть не выполняет свои функции даже во время учений. По его словам, танкисты не могут обмениваться данными, так как во время движения боевой машины нет сигнала. Военнослужащим приходится останавливать танк, чтобы получить приказ командира. При этом в реальных боевых условиях существует опасность перехвата данных, а также увеличивается вероятность уничтожения бронетехники.

Участники встречи подчеркнули, что танкисты нуждаются в новой системе связи, которая обеспечит стабильную передачу данных с высокой скоростью. Кроме того, коммуникационные средства не должны быть слишком сложными в эксплуатации.

Ранее стало известно, что американские специалисты разрабатывают новую систему под названием RADAS, которая позволит оценивать нанесенный аэродромам ВВС США ущерб и оперативно восстанавливать их в случае боевых действий.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Майор ВС США Дональдсон: система связи бронетанковых войск не выполняет свои функции
вс сша танкисты система связи
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать