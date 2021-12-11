Историк Рогулев: Байден нанес удар по самолюбию Украины на переговорах с Зеленским

Москва, 11 декабря. Соединенные Штаты не собираются помогать Украине в каких-либо конфликтах, заявил глава Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта, историк Юрий Рогулев.

Эксперт проанализировал прошедшие переговоры между президентом США Джо Байденом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским. По его мнению, Вашингтон воспринимает Киев в качестве своеобразного «клиента».

«Здесь стоит понимать, что Украина для США это клиент, на которого затратили некоторое количество средств — речь идет о миллиардах долларов. Украина — это не союзник США, не член НАТО. И ради Украины Штаты не собираются вступать в какие-либо конфликты», — сказал Рогулев.

Историк напомнил, что Зеленский хотел при поддержке США урегулировать ситуацию в Донбассе военным путем, однако Белый дом выразил приверженность минским договоренностям, передает «Звезда».

«То есть по самолюбию Украины был нанесен удар», — резюмировал эксперт.

Как стало известно ранее, Владимир Зеленский допустил проведение переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным по урегулированию обстановки в Донбассе.