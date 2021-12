Наводнение оставило без крова тысячи людей в бразильском штате Байя

Бразилиа, 11 декабря. Власти бразильского штата Байа объявили чрезвычайное положение в 38 общинах из-за проливных дождей, которые обрушились на штат за последние три дня.

Управление обороны и гражданской защиты (Sudec) бразильского штата Байя сообщило в пятницу, что более 2000 человек были вынуждены покинуть свои дома в результате наводнения, которое произошло в регионе в результате обильных ливней.

Среди наиболее пострадавших районов оказался муниципалитет Жукуручу, где за последние три дня выпало более 500 миллиметров осадков. Ливни привели к разливу рек Гадо-Браво и Жукуручу, в результате чего более 500 семей остались без крова.

В Итамараджу, который является вторым наиболее пострадавшим городом, было зафиксировано 527 миллиметров осадков. Здесь в результате оползня произошло обрушение шести домов, что привело к гибели трех человек.

Стихийное бедствие также затронуло общины Макарани, Медейрос-Нето и Гуанамби. Силы гражданской обороны Ильеуса, со своей стороны, сообщили о критическом состоянии района, где было зафиксировано более 40 случаев подтопления, а оползни привели к разрушению нескольких зданий.

