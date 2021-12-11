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Израильские военные застрелили палестинца во время митинга у деревни Бейт

Весь мир
Израильские военные застрелили палестинца во время митинга у деревни Бейт
ТАСС  /  Majdi Mohammed / AP

Рамалла, 11 декабря. Столкновения между израильскими военными и палестинскими активистами на Западном берегу реки Иордан завершились новой трагедией, сообщает агентство WAFA.

Беспорядки начались в ходе очередного протеста арабского населения региона против поселенческой политики Тель-Авива. Акция проходила в окрестностях деревни Бейт на юге от города Наблус.

До сих пор не ясно, кто именно стал инициатором новой стычки, однако в результате начавшихся волнений израильские солдаты открыли огонь по протестующим, в результате чего десятки человек были ранены.

«Во время акции травмы получили более 70 палестинцев», — заявил директор отделения неотложной помощи Палестинского общества Красного Полумесяца Ахмед Джибриль.

Одного активиста ранили в голову. Его срочно доставили в больницу Наблуса, где он скончался примерно через час после госпитализации. Медики сообщили, что жертвой оказался 31-летний палестинец Джамиль Абу Айяш.

Протестные акции в Бейте носят регулярный характер, местные жители проводят их каждую пятницу. Демонстранты выступают против расширения поселения Эвитар, которое строится на вершине холма, где у многих палестинцев находятся дома и сельхозугодья.

Таким образом арабы борются с израильской экспансией в регионе: Тель-Авив захватил палестинские территории в нарушение международных договоров и построил там несколько колоний, которые теперь активно застраиваются.

Эта политика подвергается критике мирового сообщества, однако израильские власти не обращают на нее внимания. В соответствии с законодательством еврейского государства, строительство и укрепление колоний укладывается в понятие защиты национальных интересов. По этой причине за минувшие годы количество поселенцев на захваченных Тель-Авивом территориях Западного берега реки Иордан и Восточного Иерусалима выросло до 700 000 человек.

На базе того же Эвитара израильские власти уже построили два форпоста. Один находится на вершине Аль-Арма к северу от Бейты, второй — на горе Джебель-Сабиха. Между ними проложена дорога, которой могут пользоваться только евреи. Обе точки занимают стратегическое положение и выходят на долину реки Иордан, являющуюся плодородной.

Захват двух упомянутых холмов представляет собой панорамный защитный инструмент, поскольку это позволит израильтянам контролировать обширную территорию в районе Наблуса. Благодаря данной политике площадь захваченной Тель-Авивом земли составляет примерно 30% всего Западного берега.

Столкновения полиции с выступающими против поселенческой политики палестинцами — не редкость. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) пускает в ход слезоточивый газ, светошумовые гранаты, ведет стрельбу резиновыми и боевыми пулями, что становится причиной жертв среди протестующих. Ранее правозащитники неоднократно упрекали власти Израиля в недобросовестном проведении расследований случаев смерти арабов, погибших от рук силовиков. 

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Все новости / Весь мир / Израильские военные застрелили палестинца во время митинга у деревни Бейт
израиль протест палестина гибель поселения Эвитар
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