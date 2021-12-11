Израильские военные застрелили палестинца во время митинга у деревни Бейт

Рамалла, 11 декабря. Столкновения между израильскими военными и палестинскими активистами на Западном берегу реки Иордан завершились новой трагедией, сообщает агентство WAFA.

Беспорядки начались в ходе очередного протеста арабского населения региона против поселенческой политики Тель-Авива. Акция проходила в окрестностях деревни Бейт на юге от города Наблус.

The moment when a Palestinian protester got shot in the leg during the weekly protest against settelment in Beit Dajan village,to east of Nablus,today.



Another protester, Jamil Abu Ayyash, 31, died of his wounds after being hit with live ammunition by Israeli occupation soldiers pic.twitter.com/VWvVml14Um — Chris Hutchinson (@ChrisHu34451470) December 11, 2021

До сих пор не ясно, кто именно стал инициатором новой стычки, однако в результате начавшихся волнений израильские солдаты открыли огонь по протестующим, в результате чего десятки человек были ранены.

«Во время акции травмы получили более 70 палестинцев», — заявил директор отделения неотложной помощи Палестинского общества Красного Полумесяца Ахмед Джибриль.

Одного активиста ранили в голову. Его срочно доставили в больницу Наблуса, где он скончался примерно через час после госпитализации. Медики сообщили, что жертвой оказался 31-летний палестинец Джамиль Абу Айяш.

Earlier today, Israeli soldiers shot Palestinian Jamil Abu Ayyash while he was protesting land expropriation in Beita in the occupied West Bank. He was pronounced dead. pic.twitter.com/o80CJOWgSB — IMEU (@theIMEU) December 10, 2021

Протестные акции в Бейте носят регулярный характер, местные жители проводят их каждую пятницу. Демонстранты выступают против расширения поселения Эвитар, которое строится на вершине холма, где у многих палестинцев находятся дома и сельхозугодья.

Таким образом арабы борются с израильской экспансией в регионе: Тель-Авив захватил палестинские территории в нарушение международных договоров и построил там несколько колоний, которые теперь активно застраиваются.

Эта политика подвергается критике мирового сообщества, однако израильские власти не обращают на нее внимания. В соответствии с законодательством еврейского государства, строительство и укрепление колоний укладывается в понятие защиты национальных интересов. По этой причине за минувшие годы количество поселенцев на захваченных Тель-Авивом территориях Западного берега реки Иордан и Восточного Иерусалима выросло до 700 000 человек.

На базе того же Эвитара израильские власти уже построили два форпоста. Один находится на вершине Аль-Арма к северу от Бейты, второй — на горе Джебель-Сабиха. Между ними проложена дорога, которой могут пользоваться только евреи. Обе точки занимают стратегическое положение и выходят на долину реки Иордан, являющуюся плодородной.

Захват двух упомянутых холмов представляет собой панорамный защитный инструмент, поскольку это позволит израильтянам контролировать обширную территорию в районе Наблуса. Благодаря данной политике площадь захваченной Тель-Авивом земли составляет примерно 30% всего Западного берега.

Столкновения полиции с выступающими против поселенческой политики палестинцами — не редкость. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) пускает в ход слезоточивый газ, светошумовые гранаты, ведет стрельбу резиновыми и боевыми пулями, что становится причиной жертв среди протестующих. Ранее правозащитники неоднократно упрекали власти Израиля в недобросовестном проведении расследований случаев смерти арабов, погибших от рук силовиков.