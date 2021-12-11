Заместитель главы МВД Украины Гогилашвили может быть уволен из-за скандала в Донбассе

Донецк, 11 декабря. Глава МВД Украины Денис Монастырский отстранил своего заместителя Александра Гогилашвили от занимаемой должности на время разбирательств скандала, произошедшего на блокпосте в Донецкой области.

Чиновник отказался выполнять требование, предъявленное сотрудником полиции, при въезде в Донецкую область. Гогилашвили не сразу, но остановился, после чего начал спорить с сотрудниками правоохранительных органов и почти устроил драку. По его мнению, полиция должна была узнать его в лицо.

«Из-за событий на блокпосте в Донецкой области с участием заместителя министра Александра Гогилашвили мною инициирован перед премьер-министром Украины и правительством вопрос о проведении дисциплинарного производства, в ходе которого должны быть установлены все обстоятельства и сделаны выводы», — заявил Денис Монастырский.

Глава МВД Украины будет предлагать правительству отстранить от должности своего заместителя, на период дисциплинарного производства. Он отметил, что уже подписал соответствующее представление в кабинет министров.

Депутат Верховной рады Украины Илья Кива лишился права владеть наградным оружием. Глава МВД Монастырский вынес такое решение, которое объяснил недостойным поведением украинского парламентария.