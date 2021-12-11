Ученые из Томска смогут создавать технологичные материалы для водородной отрасли

Томск, 11 декабря. Разработка позитронной спектроскопии позволит значительно снизить риск возникновения аварии на производстве, где активно применяется водород. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) представили результаты исследования.

Водород взаимодействует с поверхностями и емкостями, с которыми соприкасается. Этот процесс уменьшает прочность материалов и их физико-химические характеристики. Такая особенность водорода значительно увеличивает риск возникновения аварий на производстве.

Ученые из Томска использовали анализ позитронной спектроскопии для разработки материалов, которые не будут вступать в реакцию. Они модифицировали метод изучения металлов и смогли отследить этапы развития дефектов при взаимодействии с веществом.

Водород, который извлекается из природного газа, может быть вреден для климата. Специалисты из Корнелльского и Стэнфордского университетов нашли этому доказательство.