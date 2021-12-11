Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 декабря 16:34
16:33
Политика
Историк Рогулев: Байден нанес удар по самолюбию Украины на переговорах с Зеленским
16:25
Происшествия
Авария на обледенелой дороге заблокировала движение на улице Фаворского в Петербурге
16:23
Происшествия
Рецидивист изнасиловал годовалую девочку в Саратовской области
16:23
Весь мир
Повышение цен на топливо спровоцировало бурные протесты в Гаити
16:20
Общество
Заместитель главы МВД Украины Гогилашвили может быть уволен из-за скандала в Донбассе
16:18
Общество
Ученые из Томска смогут создавать технологичные материалы для водородной отрасли
16:13
Экономика
Словацкая компания Nafta будет единственным владельцем месторождения газа на Украине
16:12
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева заявила, что не могла бы завести роман с пузатым мужчиной
16:09
Экономика
Крупнейшие бизнесмены США начали избавляться от акций в ожидании нового налога
16:08
Спорт
«Крылья Советов» одержали победу над «Рубином» в заключительном матче года в РПЛ
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Ученые из Томска смогут создавать технологичные материалы для водородной отрасли

Общество
Ученые из Томска смогут создавать технологичные материалы для водородной отрасли
Федеральное агентство новостей

Томск, 11 декабря. Разработка позитронной спектроскопии позволит значительно снизить риск возникновения аварии на производстве, где активно применяется водород. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) представили результаты исследования.

Водород взаимодействует с поверхностями и емкостями, с которыми соприкасается. Этот процесс уменьшает прочность материалов и их физико-химические характеристики. Такая особенность водорода значительно увеличивает риск возникновения аварий на производстве.

Ученые из Томска использовали анализ позитронной спектроскопии для разработки материалов, которые не будут вступать в реакцию. Они модифицировали метод изучения металлов и смогли отследить этапы развития дефектов при взаимодействии с веществом.

Водород, который извлекается из природного газа, может быть вреден для климата. Специалисты из Корнелльского и Стэнфордского университетов нашли этому доказательство.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Ученые из Томска смогут создавать технологичные материалы для водородной отрасли
тпу водород хорошие новости россии
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать