Словацкая компания Nafta будет единственным владельцем месторождения газа на Украине

Киев, 11 декабря. Компания Nafta из Словакии добилась разрешения Антимонопольного комитета Украины стать единственным владельцем месторождения газа в Закарпатской области, сообщает ТАСС.

Получение стопроцентной доли в лицензии, охватывающей площадь 300 кв. км, позволит Nafta принимать самостоятельные решения, касающиеся деятельности в регионе и инвестиций в отрасль.

«Предоставлено разрешение компании Nafta International BV (Nafta International BV — дочерняя компания словацкой Nafta, которая занимается разработкой и эксплуатацией подземных хранилищ газа) на приобретение акций компании CNG Holdings Netherlands BV (Нидерланды), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления компании», — сообщил Антимонопольный комитет Украины.

Компания Nafta сотрудничает с американской Cub Energy. С 2016 года они занимались разведкой газовой площади в Ужгородской области.

Себестоимость газа украинской добычи составляет около 3000 гривен за тысячу кубометров, или около 113,9 долларов по текущему курсу, рассказал ранее министр экономики Алексей Любченко.