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Словацкая компания Nafta будет единственным владельцем месторождения газа на Украине

  /   Обновлено: 11 декабря 2021 16:20
Экономика
Словацкая компания Nafta будет единственным владельцем месторождения газа на Украине
Федеральное агентство новостей

Киев, 11 декабря. Компания Nafta из Словакии добилась разрешения Антимонопольного комитета Украины стать единственным владельцем месторождения газа в Закарпатской области, сообщает ТАСС.

Получение стопроцентной доли в лицензии, охватывающей площадь 300 кв. км, позволит Nafta принимать самостоятельные решения, касающиеся деятельности в регионе и инвестиций в отрасль.

«Предоставлено разрешение компании Nafta International BV (Nafta International BV — дочерняя компания словацкой Nafta, которая занимается разработкой и эксплуатацией подземных хранилищ газа) на приобретение акций компании CNG Holdings Netherlands BV (Нидерланды), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления компании», — сообщил Антимонопольный комитет Украины.

Компания Nafta сотрудничает с американской Cub Energy. С 2016 года они занимались разведкой газовой площади в Ужгородской области.

Себестоимость газа украинской добычи составляет около 3000 гривен за тысячу кубометров, или около 113,9 долларов по текущему курсу, рассказал ранее министр экономики Алексей Любченко.

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украина газ словакия nafta добыча газа закарпатская область месторождение газа
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