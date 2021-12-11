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Актриса Татьяна Васильева заявила, что не могла бы завести роман с пузатым мужчиной

Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева заявила, что не могла бы завести роман с пузатым мужчиной
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Москва, 11 декабря. Народная артистка России Татьяна Васильева рассказала, какой тип мужчин ее отталкивает. Оказалось, что актрисе не нравятся люди с избыточным весом.

Васильева приняла участие в новом выпуске YouTube-шоу «Историс — Откройте, Давид!». Журналист Давид Виннер застал ее на беговой дорожке в момент занятия спортом.

«Знаете, я бы никогда не смогла завести роман с пузатым мужчиной. А что с ним делать? Это он храпит, ему тяжело, он хочет есть. Это все против меня. У меня нет еды», — сказала Васильева.

Сама 74-летняя звезда внимательно следит за состоянием здоровья. Она часто ходит в спортзал и соблюдает специальную диету. Недавно Васильева открыла для себя спортивное питание и решила, что «одной кружки» будет достаточно на целый день.

Пользователей возмутили запросы «дамы в возрасте» к мужчинам. В комментариях многие осудили Васильеву за нестандартные интересы.

«Сказала старушенция, обколотая ботоксом с ног до головы. Та, которая не уважает себя и не может с гордостью и достоинством принять свой возраст, смех»;

«Так-то она права насчет пузатых и неухоженных, а ей-то зачем заводить романы, когда пора думать о смерти и просить бога о прощении грехов. Да и вряд ли мужчины мечтают об этом», — отреагировали фолловеры.⠀

Ранее актер и журналист Станислав Садальский вспомнил об отношениях с Татьяной Васильевой и Жанной Эппле. Артист посоветовал не возвращаться к бывшим возлюбленным.

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