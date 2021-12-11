Крупнейшие бизнесмены США начали избавляться от акций в ожидании нового налога

Вашингтон, 11 декабря. Крупнейшие налогоплательщики в США стали избавляться от ценных бумаг из-за возможного изменения в налогообложении. Об этом сообщает Forbes.

Миллиардеры стали активно избавляться от акций основанных ими компаний. Инсайдеры компаний индекса S&P 500 в ноябре продали акции на 63,5 миллиарда долларов. Среди них глава Tesla Илон Маск, основатель Meta Марк Цукерберг и другие.

Сразу 48 руководителей крупнейших американских компаний стали продавать свои пакеты из-за скорого рассмотрения «налога на миллиардеров». Он затрагивает 23,8% прибыли от стоимости таких активов, как акции и облигации, независимо от того, были они проданы или нет.

Илон Маск ранее реализовал очередной пакет акций компании. Он говорил своим подписчикам, что принял решение о продаже после публичного опроса в Twitter.