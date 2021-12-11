«Крылья Советов» одержали победу над «Рубином» в заключительном матче года в РПЛ

Самара, 11 декабря. Стартовый матч 18-го тура чемпионата России по футболу между «Крыльями Советов» и казанским «Рубином» завершился победой хозяев.

«Крылья Советов» со счетом 2:0 победили «Рубин» в игре РПЛ, состоявшейся на стадионе «Солидарность Арена» 11 декабря. Оба мяча в этом матче были забиты во втором тайме. На 62-й минуте форвард самарского клуба Иван Сергеев отправил мяч в ворота Юрия Дюпина после навесной передачи в исполнении Романа Ежова. Незадолго до финального свистка нападающий «Крыльев Советов» ассистировал 17-летнему полузащитнику Сергею Пиняеву, который забил свой первый гол в РПЛ.

Благодаря победе самарский клуб набрал 27 очков и догнал занимающий пятое место в турнирной таблице чемпионата России ЦСКА. «Крылья Советов» уступают «армейцам» лишь по дополнительным показателям. «Рубин» с 22 баллами остался на десятом месте в таблице.