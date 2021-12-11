«Физкульт-привет». Теннисный триумф, «ход королем» Карлсена и много шума вокруг «Зенита»

Российские теннисисты не подвели своих фанатов. Наша команда в третий раз в истории выиграла Кубок Дэвиса. В воскресенье в финальном матче Андрей Рублев и Даниил Медведев одержали победу над сборной Хорватии. Год выдался урожайным для наших спортсменов, они отличились практически везде, привезя в Россию несколько кубков и две олимпийские медали. А еще Медведев в этом сезоне взял первый в карьере «Большой шлем» на US Open и стал второй ракеткой мира.

Несмотря на поддержку поклонниц и обещание пикантной награды за победу от одной из них, Ян Непомнящий не смог одолеть Магнуса Карлсена в борьбе за звание чемпиона мира по шахматам. Норвежскому гроссмейстеру удалось защитить титул досрочно, несмотря на нарушение правил. Видимо, его отыгрыш Бет Хармон из «Хода королевы» так понравился всем присутствующим, что его «маленькую оплошность» предпочли не заметить. Так или иначе, ждем реванша!

Женская сборная по гандболу пробилась в основной раунд чемпионата мира. Подопечные Людмилы Бодниевой на предварительной стадии обыграли Камерун, Польшу и Сербию. Расскажем, что предстоит нашим спортсменкам дальше, учитывая новую формулу соревнований.

И, конечно, не оставим вниманием футболистов. Об «отцовстве Шредингера» Сердара Азмуна и выходе «Зенита» и «Спартака» в плей-офф Лиги Европы расскажем в новом выпуске передачи «Физкульт-привет».