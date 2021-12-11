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МИД Ирана заявил о скором заключении договора о сотрудничестве с Россией на 20 лет

Политика
МИД Ирана заявил о скором заключении договора о сотрудничестве с Россией на 20 лет
wikipedia.org  /  ninara / CC BY 2.0

Тегеран, 11 декабря. Иран и Россия в ближайшее время могут завершить работу над документом о всестороннем сотрудничестве между странами сроком на 20 лет, сообщил официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде.

По словам дипломата, Тегеран сформировал дорожную карту внешнеполитического ведомства по заключению 20-летних соглашений с соседними государствами.

«Этот процесс почти завершен с Россией», — передает слова Хатибзаде издание ILNA.

Представитель МИД добавил, что речь идет о соглашении, похожем на договор о всестороннем сотрудничестве с КНР сроком на 25 лет.

Как стало известно ранее, Иран договаривается с Россией о поставках истребителей и вертолетов. Это станет доступно после завершения эмбарго ООН на экспорт вооружения.

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иран тегеран мид
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