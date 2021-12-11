Программу достижения углеродной нейтральности испытают в Сахалинской области

Москва, 11 декабря. Российское правительство одобрило проект закона об экспериментальном порядке учета выбросов парниковых газов, сообщает «Коммерсантъ».

Кабмин готовится внести документ в Госдуму. Пилотная программа должна быть запущена в Сахалинской области с целью достичь углеродной нейтральности до конца 2025 года.

Практические шаги по снижению объема выбросов в атмосферу предполагают перевод 145 котельных с угля на газ, а также увеличение до 50% доли транспорта, работающего на газе и электричестве.

Планы по достижению углеродной нейтральности не поздне 2060 года озвучил президент РФ Владимир Путин. За ближайшие десятилетия страна рассчитывает обеспечить накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов ниже показателей Европы.