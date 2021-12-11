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Депутат Белик усомнился в намерении Украины потратить деньги США на укрепление границ

Политика
Депутат Белик усомнился в намерении Украины потратить деньги США на укрепление границ
wikipedia.org  /  Hermes3g / CC BY-SA 4.0

Москва, 11 декабря. Денежные средства США, выделенные Украине для укрепления границ, будут «распилены». Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

Недавно пресс-служба МВД Украины сообщила, что Вашингтон профинансирует проект по усилению безопасности на границе. Депутат Белик выразил сомнения, что средства будут израсходованы по назначению.

«Двадцать миллионов долларов от США уже с нетерпением ждут "стеностроители" на Украине. Каждый цент из транша уже готов к распилу, а пускать пыль в глаза зарубежным "инвесторам" официальный Киев умеет просто великолепно», — сказал он.

Как стало известно ранее, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил о готовности Киева отправить около 200 тысяч военных к границе с Россией. Также он отметил, что страна готовится к атакам извне несмотря на то, что Москва не давала поводов для мобилизации.

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украина сша белик
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