Нагиев покорил американца своим поведением в шоу «Голос»

Москва, 11 декабря. Российское вокальное шоу «Голoс» во много раз интереснее американского из-за настоящих эмоций, которые испытывают судьи и участники проекта. Отдельно стоит упомянуть ведущего программы — харизматичного Дмитрия Нагиева, который прекрасно справляется со своей ролью.

Такое мнение выразил автор «Дзен»-канала «Дуэт: Джейкоб и Сергей». Пользователь признался, что не является фанатом этой передачи, но в Сети часто появляются фрагменты «Голoса».

«Меня заинтересовал проект именно с целью сравнения, поэтому я посмотрел несколько выпусков из России и США, чтобы поделиться с вами своими наблюдениями», — признался американец.

В итоге он нашел три причины, почему российское шоу лучше американского. Первое, на что автор обратил внимание, — поведение судей. Русские члены жюри не стесняются показать настоящие эмоции: смех, слезы, радость или грусть от прослушанной песни. А вот американцы постоянно улыбаются и говорят свое дежурное «вау». Это легко объясняется менталитетом, потому что в США у всех все должно быть хорошо.

пресс-служба первого канала /

Во вторых, американца покорил ведущий Дмитрий Нагиев, который умеет вовремя пошутить и правильно поддержать участников проекта. С актером никогда не бывает скучно, и это импонирует многим зрителям. Возможно, все дело в русском юморе. А в американской версии ведущий самый обычный — задает гостям банальные вопросы и уходит в тень.

пресс-служба первого канала /

Третьей причиной превосходства российского «Гoлоса» блогер назвал вокальные данные русских участников. По его мнению, конкурсанты пытаются исполнить песню так, чтобы понял каждый зритель.

«При просмотре американского шоу у меня не возникло сильных чувств. Поют люди хорошо, но в России на «Гoлoc» попадают более яркие кандидаты. Особенно заметна разница в детской программе, где американские дети имеют меньше навыка», — поделился автор.

Русская версия «Голoса» более атмосферная, она затягивает зрителей. Поэтому у этой программы так много поклонников, подытожил автор канала.

Ранее сообщалось, что в руководстве Первого канала ждут решения правообладателя по ситуации со смертью Александра Градского. Россияне надеются на продолжение шоу.