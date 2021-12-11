Главные новости дня: 11 декабря

ФАН публикует дайджест событий 11 декабря.

Тело шестимесячного ребенка обнаружили в спортивной сумке в Туве

Правоохранители разбираются в обстоятельствах смерти шестимесячного младенца, тело которого обнаружили в спортивной сумке на улице. По предварительной версии, мать вместе с ребенком находилась в гостях у знакомой. Там приятельницы распивали алкогольные напитки. В какой-то момент мать оставила младенца под присмотром подруги, а сама вышла к банкомату. Вернувшись, в квартире никого не обнаружила. Возбуждено уголовное дело.

Девушку и юношу облили кислотой на набережной канала Грибоедова в Петербурге

Безработный мужчина вылил кислоту на 18-летнего юношу и 16-летнюю девушку. Подростки были госпитализированы с химическими ожогами. Инцидент произошел на набережной канала Грибоедова. Правоохранители предположили, что причиной такого поступка могла стать ревность. По сообщениям СМИ, состояние молодого человека оценивается как удовлетворительное, девушки — тяжелое. Ее ввели в медикаментозный сон.

Летевший в Краснодар самолет экстренно сел в Москве

В столичном аэропорту Шереметьево утром совершил экстренную посадку пассажирский самолет. Транспортная прокуратура начала проверку по данному инциденту. Самолет вылетел из Москвы в Краснодар. Спустя час лайнер вернулся в пункт вылета. Причиной стали сработавшие датчики о разгерметизации и снижении давления. Приземление прошло в штатном режиме.

Актриса московского драмтеатра «Бенефис» Наталия Филиппова умерла в 78 лет

Кадр из фильма «Помнишь запах сирени...» /

Российская актриса театра и кино Наталия Филиппова скончалась на 79-м году жизни. Печальную новость сообщили сотрудники московского драмтеатра «Бенефис». Причины смерти известной артистки не сообщаются.

Направлявшийся в Сочи лайнер изменил курс над Черным морем из-за неизвестного самолета

Пассажирский самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», направлявшийся из Екатеринбурга в Сочи, избежал столкновения с неопознанным авиалайнером над Черным морем. Пилоты изменили курс воздушного судна в 50 километрах от берега. Известно, что на борту самолета находилось 160 пассажиров, в том числе 12 детей, и 6 членов экипажа.

Бывший руководитель ГРУ Федор Ладыгин скончался в 84 года

Продолжительная болезнь унесла жизнь 84-летнего Федора Ладыгина. В 1992–1997 годах он возглавлял элитную структуру Минобороны РФ — Главное разведывательное управление.

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Полицейские задержали трех мужчин, жестоко избивших пассажира московского метро

Стражи порядка установили личность трех хулиганов, которые устроили драку в московском метро. В настоящее время троица злоумышленников задержана. Правоохранители ранее провели проверку после просмотра появившегося в соцсетях ролика. Потасовка произошла на станции «Комсомольская». Тремя нападавшими были граждане РФ, а не мигранты. Они являются жителями Кемеровской области.

ОНФ предупредил россиян о новой мошеннической схеме с фальшивыми кол-центрами

Злоумышленники придумали новый план по краже средств у населения, благодаря которому жертвы сами набирают номера поддельных кол-центров и сообщают свои данные. Мошенники упростили систему обмана. Они присылают рассылки с предупреждением о необходимости срочно разобраться с какой-то проблемой. Получатели сами связываются с аферистами и сообщают им персональную информацию или устанавливают вредоносные программы на свои устройства.

В Санкт-Петербурге на сутки объявлен «желтый» уровень погодной опасности

С утра 11 декабря в нескольких районах Северной столицы идет ледяной дождь. Непогода приведет к образованию гололеда. Из-за этого Смольный был вынужден объявить в городе «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать минимум сутки.

Правительство выделило регионам еще 13,8 млрд рублей на детские пособия неполным семьям

Российские регионы получат дополнительно 13,8 миллиарда рублей. Деньги пойдут на выплату ежемесячных пособий на детей. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. В документе подчеркивается, что деньги предусмотрены для начислений неполным семьям, в которых есть дети 8–17 лет. Средства будут взяты из резервного фонда кабмина.