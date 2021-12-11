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Повышение цен на топливо спровоцировало бурные протесты в Гаити

Весь мир
Повышение цен на топливо спровоцировало бурные протесты в Гаити
Global Look Press  /  Adam Delgiudice/ZUMAPRESS.com

Порт-о-Пренс, 11 декабря. Сотни жителей Гаити вышли на акции протеста против повышения цен на топливо на 115%. Об этом сообщает агентство Efe.

Манифестанты раскритиковали решение правительства, утверждая, что увеличение стоимости бензина и прочих видов горючего приведет к росту прожиточного минимума, подорожанию предметов первой необходимости и общественного транспорта. За последние месяцы стоимость продовольственной корзины существенно повысилась, особенно вследствие блокировки поставок топлива криминальными бандами.

Протестующие выкрикивали лозунги против кабинета премьер-министра Ариэля Анри и несли в руках плакаты с надписями «Кто такой Анри, чтобы повышать цену на горючее?», «Стоимость топлива не поднимется!».

Демонстранты устроили баррикады из шин в разных районах столицы, а затем подожгли их в знак протеста против политики властей и отсутствия безопасности на фоне насилия со стороны банд. Манифестанты также потребовали освобождения политических заключенных.

Решение о повышении уровня цен на топливо было объявлено 7 декабря. Представители правительства обосновали необходимость меры попытками содействовать развитию экономики страны.

С 10 декабря бензин будет продаваться за 2,5 доллара (за галлон, 3,785 л — Прим. ФАН) вместо 2,01 доллара. Цена на дизельное топливо поднимется с 1,69 доллара до 3,53 доллара.

Министр экономики и финансов Патрик Буавер отметил, что за последнее десятилетие правительство инвестировало более 5 млрд долларов в систему субсидирования, а в прошлом году объем импорта достиг 3 млрд долларов.

Всемирный банк поздравил кабинет Анри с принятием смелых мер по оздоровлению финансового положения Гаити.

Тем не менее профсоюзные организации карибской страны осудили решение, которое повлияет на состояние наиболее уязвимых слоев населения.

Топливный кризис

В июле этого года из-за разборок между четырьмя главными бандами Гаити в стране начались перебои с поставками топлива. Преступные группировки контролируют портовые города и ряд трасс в стране и не дают компаниям распределять горючее от терминалов до заправок. В итоге цены на топливо на черном рынке выросли более чем в три раза. Несмотря на неоднократные попытки, власти Гаити до сих пор так и не смогли прорвать топливную блокаду.

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