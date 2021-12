Повышение цен на топливо спровоцировало бурные протесты в Гаити

Порт-о-Пренс, 11 декабря. Сотни жителей Гаити вышли на акции протеста против повышения цен на топливо на 115%. Об этом сообщает агентство Efe.

In pictures: Haitians stage new demonstrations in capital Port-au-Prince to protest an ongoing security crisis as well a rise in fuel prices pic.twitter.com/K6LtnhtBQK