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Глава АТОР Ломидзе: новогодние туры по РФ поднялись в цене на 15%

Экономика
Глава АТОР Ломидзе: новогодние туры по РФ поднялись в цене на 15%
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Москва, 11 декабря. Стоимость путешествия по России в период новогодних каникул выросла на 15% по сравнению с показателями 2020 года, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Об этом сообщает «Российская газета».

Уже на следующей неделе число бронирований туров заметно вырастет. Стоимость пяти дней туристической поездки в среднем составит примерно 40 тыс. рублей без учета трансфера. Новогодний отдых на двоих в популярных отелях Сочи с завтраками на десять дней обойдется в 58,5 тыс. рублей. Путешествие в Крым на аналогичный срок стартует с 60 тыс. рублей.

Глава АТОР обратила внимание, что причиной роста цен стала разогнавшаяся инфляция. После зимних праздников цены снизятся на 30%, но люди не спешат заранее выкупать путевки из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ломидзе также указала, что отечественные термальные комплексы могут стать "заменителем" моря. Такой вид отдыха очень популярен среди жителей регионов с суровыми зимами.

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россия туризм атор ломидзе
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