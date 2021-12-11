Бежавшие из Афганистана женщины-депутаты намерены продолжить борьбу за свои права

Кабул, 11 декабря. Афганские женщины-депутаты, бежавшие из страны с приходом к власти движения «Талибан»1 (запрещено в РФ), намерены продолжать борьбу за права представительниц слабого пола, передает BBC.

Многие из них сейчас находятся в разных странах. Около 45 парламентариев нашли убежище в Европе, еще часть разбросана по другим странам мира. Самая большая группа из 22 человек была отмечена в Греции, еще несколько теперь проживают в Албании, Турции и США.

Всего в афганском парламенте насчитывалось 69 женщин, но на территории республики остались лишь девять из них. Прочие, опасаясь за свою жизнь и здоровье, различными путями покинули страну.

Finding Afghanistan's exiled women MPs https://t.co/k4KwtjLwlR — Nikki (@frontroyalgirl) December 11, 2021

Некоторые из них пересекли границы соседних государств, пользуясь тем, что талибы не заставляют женщин снимать паранджу. Другие убыли через аэропорт Кабула в ходе эвакуационной операции США и их союзников. В тот период многие граждане южноазиатской страны выразили желание попасть в Канаду, которая заявила о готовности принять пять тысяч афганских беженцев.

Сейчас беглянки предпочитают не раскрывать свои личности, так как опасаются репрессий со стороны талибов в отношении своих родных и близких, которые все еще остаются на территории страны. Тем не менее практически все они единогласно заявили о планах бороться против преступлений и насилия, с которыми сейчас сталкиваются женщины в Афганистане.

Одна из неправительственных организаций, принимавшая участие в их эвакуации, предложила сформировать своеобразный «парламент в изгнании», который сосредоточится на поиске и публикации сведений о нарушении боевиками прав человека для оказания давления на новое правительство «Талибана». Идею поддержали как женщины-депутаты, так и ряд чиновников в Европе, однако пока никаких конкретных решений еще не принято.

Equality is a human right! Girls have the right to an education!



Here's a long list of Taliban policies violating women’s rights in Afghanistan https://t.co/6Y7STrouH7 #HumanRightsDay pic.twitter.com/SlM3CB8Eok — Human Rights Watch (@hrw) December 10, 2021

Как отметила одна из афганских парламентариев, в свое время каждая из них представляла интересы различных этноконфессиональных слоев или общин, однако с победой талибов у них не осталось причин для противоречий, поскольку они потеряли все, что имели. Теперь же, по ее мнению, необходимо признать, что объединяющая их цель — это спасение родной страны и народа.

Примечательно, что одна из законодателей, Элай Эршад, первоначально осталась в Афганистане. Боевики, заняв парламент, заблокировали ее счет, после чего она коммерческим рейсом вылетела за границу. Тем не менее она намерена вернуться обратно, поскольку«волнующие ее проблемы невозможно решить, находясь за рубежом». Эршад надеется получить защиту со стороны международных организаций, что позволит ей избежать прямого контакта с талибами, и планирует отстаивать право женщин и девочек на получение образования в Афганистане.

«Если вы убежите от проблемы, проблема будет существовать вечно», — заявила депутат.

Несмотря на то, что руководство «Талибана» обещало соблюдать права женщин в стране, после полного захвата государства радикалы пока так и не выполнили своего слова. Новая власть выдвигает строгие требования к внешнему виду представительниц прекрасного пола, запрещает им заниматься спортом, закрывает их организации. Эта тема привлекает внимание мировой общественности и является одним из ключевых факторов, препятствующих признанию власти талибов другими странами.

1 Организация запрещена на территории РФ.