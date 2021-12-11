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Журналист Хелмер: судья по делу MH17 странно прокомментировал отказ России от допроса

  /   Обновлено: 11 декабря 2021 15:42
Политика
Журналист Хелмер: судья по делу MH17 странно прокомментировал отказ России от допроса
wikipedia.org  /  Hypergio / CC BY-SA 4.0

Сидней, 11 декабря. Голландский судья по делу MH17 Хендрик Стинхейс мог неточно передать официальный ответ России по допросу важного свидетеля офицера Сергея Мучкаева. Такими сомнениями поделился журналист Джон Хелмер в материале для Dances with Bears.

Председательствующий судья Стинхейс сообщил о переносе разбирательства по делу MH17 из-за невозможности провести допрос Мучкаева. В момент катастрофы он последний командовал 53-й зенитной ракетной бригадой армии России.

РФ объявила об отказе от допроса несколько дней назад. Однако Хелмер не уверен, что судья точно процитировал официальный ответ. Его комментарии показались автору странными. В своей статье журналист раскрыл ложь судьи. Материал приведен на сайте «ПолитРоссии».

Журналист назвал ответ РФ предсказуемым. Ни одна армия не позволила бы провести судье допрос действующего офицера. Однако автора материала беспокоит отсутствие цитаты из официального письма России. Стинхейс не предоставил выдержку из документа.

«По словам Стинхейса, ему сообщили следующее. Министерство юстиции России, сославшись на Европейскую конвенцию о взаимной правовой помощи по уголовным делам, отклонило эту просьбу, так как считает, что выполнение запроса может нанести ущерб интересам страны», — говорится в статье на DWB.

Журналист Хелмер: судья по делу MH17 странно прокомментировал отказ России от допроса
Prt Scr courtmh17.com /

Согласно информации судьи, Москва утверждает, что вопросы следствия касаются секретных сведений. Их раскрытие запрещено российским законодательством.

«Но было ли это? То есть, цитировал ли Стинхейс точные слова российского письма и цитировал ли он их полностью?» — задается вопросами автор.

В заявлении судьи упомянут лишь один пункт Конвенции о взаимной помощи. На самом деле документ содержит несколько положений, которые позволяют России дать юридически обоснованный отказ.

Ранее бывший украинский разведчик Роман Червинский рассказал о похищении свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха. По его словам, Нидерланды планировали такую операцию несколько лет.

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Все новости / Политика / Журналист Хелмер: судья по делу MH17 странно прокомментировал отказ России от допроса
россия mh17 стинхейс
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