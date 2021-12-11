Экипажи танков Т-72Б3 и Т-90А завершили огневые учения в Южном военном округе

Ростов-на-Дону, 11 декабря. Более 1,5 тысяч танкистов воинских частей и соединений Южного военного округа в течение пяти дней отрабатывали навыки стрельбы в полевых условиях.

Военнослужащие в рамках огневых учений задействовали пушки современных танков Т-90А и Т-72Б3 с применением штатных боеприпасов, а также крупнокалиберные зенитные пулеметы. Бойцы отрабатывали навыки стрельбы по целям, имитирующим боевые машины, артиллерию и другие объекты «неприятеля».

В ходе пятидневных упражнений танкисты значительно улучшили свои навыки в ликвидации целей и повысили точность стрельбы. Учения проходили в пустынной и горно-лесистой местности на различных полигонах и военных базах ЮВО. Военнослужащие успешно завершили огневую подготовку.

Ранее сообщалось, что экипажи российских истребителей-перехватчиков МиГ-31 Центрального военного округа (ЦВО) провели оперативно-тактические учения под Челябинском.