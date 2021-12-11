Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 декабря 16:32
16:25
Происшествия
Авария на обледенелой дороге заблокировала движение на улице Фаворского в Петербурге
16:23
Происшествия
Рецидивист изнасиловал годовалую девочку в Саратовской области
16:23
Весь мир
Повышение цен на топливо спровоцировало бурные протесты в Гаити
16:20
Общество
Заместитель главы МВД Украины Гогилашвили может быть уволен из-за скандала в Донбассе
16:18
Общество
Ученые из Томска смогут создавать технологичные материалы для водородной отрасли
16:13
Экономика
Словацкая компания Nafta будет единственным владельцем месторождения газа на Украине
16:12
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева заявила, что не могла бы завести роман с пузатым мужчиной
16:09
Экономика
Крупнейшие бизнесмены США начали избавляться от акций в ожидании нового налога
16:08
Спорт
«Крылья Советов» одержали победу над «Рубином» в заключительном матче года в РПЛ
16:08
Происшествия
Строитель Приморского океанариума заплатит 900 млн по делу о растрате
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Замминистра МВД Украины Гогилашвили устроил скандал на блокпосту в Донбассе

  /   Обновлено: 11 декабря 2021 15:49
Общество
Замминистра МВД Украины Гогилашвили устроил скандал на блокпосту в Донбассе
Prt Scr youtube.com  /  TochOrti

, 11 декабря. Истерика заместителя министра внутренних дел Украины на блокпосту с полицейскими попал на видео, Александр Гогилашвили угрожал сотрудникам за то, что они не узнали его в лицо.

Замминистра попытался пересечь границу с Донецкой Народной Республикой в районе блокпоста и не отреагировал на требования полицейских остановить машину. Инцидент произошел на границе с ДНР в административном центре Краматорске. С недавнего времени там ужесточили меры безопасности.

Гогилашвили выскочил из автомобиля и начал возмущаться тем, что его не узнали. Он заявил, что замминистр с таким лицом всего один и уже три года занимает эту должность. При этом Гогилашвили говорил на русском языке и употреблял нецензурные выражения.

Замминистра МВД Украины Гогилашвили устроил скандал на блокпосту в Донбассе
Prt Scr Telegram / Политика Страны

«Замминистра с таким *****, как у меня, он один всего!» — заявил чиновник.

«Очень приятно!» — ответил полицейский.

«А теперь и я тебя знаю, но тебе это приятно не будет», — пригрозил Гогилашвили.

«Я, *****, не должен тратить время, доказывая, кто я» — скандалил замминистра.

Полицейский, как и положено должностному лицу, отвечал по-украински. Он отметил, что личному составу МВД не представляли высшее руководство. Также сотрудники попросили Гогилашвили «не стоять у них за спиной», что вызвало новую волну возмущения от чиновника.

«Один просит сотрудника МВД не стоять за спиной, второй хамит замминистра и продолжает «ехать на осле». Что у вас в голове? Да вы гоните!», — заявил Гогилашвили, перемежая слова нецензурной лексикой.

Замминистра МВД Украины Гогилашвили устроил скандал на блокпосту в Донбассе
Prt Scr Telegram / Политика Страны

Замминистра стал «наезжать» на полицейского и попытался спровоцировать драку, схватив сотрудника за оружие и одежду. Усугубления инцидента удалось избежать, Гогилашвили удалился восвояси.

Донецкой Народной Республике нужно начать диалог «о соседстве» с президентом Украины Владимиром Зеленским, считает глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, с избранием Зеленского была связана небольшая надежда на то, что новый президент пойдет на переговоры с представителями народных республик Донбасса.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Замминистра МВД Украины Гогилашвили устроил скандал на блокпосту в Донбассе
украина замминистра мвд гогилашвили
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать