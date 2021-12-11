, 11 декабря. Истерика заместителя министра внутренних дел Украины на блокпосту с полицейскими попал на видео, Александр Гогилашвили угрожал сотрудникам за то, что они не узнали его в лицо.

Замминистра попытался пересечь границу с Донецкой Народной Республикой в районе блокпоста и не отреагировал на требования полицейских остановить машину. Инцидент произошел на границе с ДНР в административном центре Краматорске. С недавнего времени там ужесточили меры безопасности.

Гогилашвили выскочил из автомобиля и начал возмущаться тем, что его не узнали. Он заявил, что замминистр с таким лицом всего один и уже три года занимает эту должность. При этом Гогилашвили говорил на русском языке и употреблял нецензурные выражения.

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«Замминистра с таким *****, как у меня, он один всего!» — заявил чиновник. «Очень приятно!» — ответил полицейский. «А теперь и я тебя знаю, но тебе это приятно не будет», — пригрозил Гогилашвили. «Я, *****, не должен тратить время, доказывая, кто я» — скандалил замминистра.

Полицейский, как и положено должностному лицу, отвечал по-украински. Он отметил, что личному составу МВД не представляли высшее руководство. Также сотрудники попросили Гогилашвили «не стоять у них за спиной», что вызвало новую волну возмущения от чиновника.

«Один просит сотрудника МВД не стоять за спиной, второй хамит замминистра и продолжает «ехать на осле». Что у вас в голове? Да вы гоните!», — заявил Гогилашвили, перемежая слова нецензурной лексикой.

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Замминистра стал «наезжать» на полицейского и попытался спровоцировать драку, схватив сотрудника за оружие и одежду. Усугубления инцидента удалось избежать, Гогилашвили удалился восвояси.

Донецкой Народной Республике нужно начать диалог «о соседстве» с президентом Украины Владимиром Зеленским, считает глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, с избранием Зеленского была связана небольшая надежда на то, что новый президент пойдет на переговоры с представителями народных республик Донбасса.