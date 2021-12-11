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Правительство выделит на субсидирование льготной ипотеки 5,5 млрд рублей

  /   Обновлено: 11 декабря 2021 15:27
Экономика
Правительство выделит на субсидирование льготной ипотеки 5,5 млрд рублей
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 11 декабря. Российское правительство выделит из резервного фонда 5,5 млрд рублей на поддержку льготной ипотеки. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение.

Благодаря этим средствам жилищные условия смогут улучшить около 622 тысяч человек. Необходимость в дополнительном финансировании появилась из-за повышения ключевой ставки Центробанка, а также в связи с динамикой выдачи ипотечных кредитов.

Льготная ипотека появилась в РФ весной 2020 года — власти решили с ее помощью поддержать спрос на жилье. Летом 2021-го действие программы было продлено на год с небольшим изменением условий: максимальная ставка поднялась с 6,5% до 7%, а сумма выдачи кредита уменьшилась до 3 млн рублей.

С октября появилась возможность брать кредит под 7% на строительство или приобретение частного дома. Первоначальный взнос составляет 15% от стоимости создания объекта.

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Все новости / Экономика / Правительство выделит на субсидирование льготной ипотеки 5,5 млрд рублей
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