Россиянка Надыршина завоевала золото в параллельном гигантском слаломе на этапе КМ

Уфа, 11 декабря. Российская сноубордистка София Надыршина заняла первое место в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Башкортостане.

Победительница планетарного первенства 2021 года в Словении София Надыршина 11 декабря выиграла соревнования по параллельному гигантскому слалому на этапе Кубка мира в Банном. В финале 18-летняя российская сноубордистка опередила представительницу Германии Рамону Хофмайстер. Бронзовым призером соревнований стала еще одна немецкая спортсменка Каролин Лангенхорст.

У мужчин в этой дисциплине победу одержал Ли Сан Хо из Южной Кореи. Второе место занял немецкий сноубордист Штефан Баумайстер. Россиянин Андрей Соболев стал бронзовым призером соревнований.

Ранее россиянин Александр Третьяков стал победителем четвертого этапа Кубка мира по скелетону в Винтерберге. Его результат составил 1 минуту 51,05 секунды.