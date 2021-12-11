Александр Малькевич рассказал о работе Максима Шугалея после возвращения из ливийской тюрьмы

Ровно год назад на родину вернулся ученый-социолог, политконсультант, юрист, ныне президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей. О его работе после возвращения в родную страну рассказал ФАН журналист, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

В мае 2019 года во время гражданской войны в Ливии Шугалей со своим коллегой переводчиком Самером Суэйфаном под подозрением во вмешательстве в парламентские и президентские выборы Ливии были арестованы. Тюрьма, где их удерживали, получила широкую известность за счет пыток и издевательств. Некоторые из них социолог испытал на себе лично.

Федеральное агентство новостей / Анастасия Алексеева

11 декабря 2020 года россияне вернулись домой. Многое для самого Шугалея изменилось, об этом ФАН рассказал сам социолог. И вот прошел год. Яркий и наполненный событиями. По мнению Малькевича, за это время президент ФЗНЦ проявил себя как активный, неравнодушный человек и общественный деятель.

«Он смог превратить небольшую организацию в центр помощи соотечественникам, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Пока вокруг говорят с разных трибун, в том числе достаточно высоких, о помощи и поддержке, Максим просто берет и делает по тем самым методикам, отработанным технологиям фандрайзинга, привлечения СМИ и неравнодушных людей. Он помогает тем, кому трудно», — говорит общественник.

По словам Малькевича, Максим Шугалей оказывает прежде всего адвокатскую поддержку раненным в Донбассе, защитникам ЛДНР, россиянам, которых преследуют за рубежом. Он помогает тем, кто попал «под каток так называемой американской Фемиды, так называемого американского правосудия». При этом Шугалей занимается и международными гуманитарными проектами.

Prt Scr facebook.com / @ماکسیم شوګالي

Ученый-социолог несколько раз ездил в Афганистан, чтобы установить сотрудничество для реализации гуманитарных проектов «в качестве некоего форпоста российской мягкой силы». И многое другое.

«Он совершенно мужественный человек. Он сполна живет по принципу “настоящая благотворительность любит тишину”. За примерами далеко ходить не надо. Фонд несколько раз оказывал помощь и поддерживал нашего блестящего военкора Юрия Котенка. Фонд не пиарился на этом, как и Максим. Все те, кто год назад, когда Юра был тяжело ранен, кричал: “Юра, брат, мы с тобой!” — ничего не сделали. То есть огромная зияющая ниша существует на этой поляне, и с блеском Максим Шугалей практически в одиночку тащит на себе этот груз», — заключил Александр Малькевич.

Ранее в рамках большого интервью военному журналисту Евгению Поддубному Максим Шугалей рассказал о работе в Африке после возвращения из Триполи, а также о ситуации в странах, где проводил исследования, результаты которых ломают принятые представления о международной политике на континенте.