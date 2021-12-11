Автоэксперт Попов: рынок машин в РФ не наступит на «британские грабли»

Москва, 11 декабря. Некоторые новые автомобили на рынке в Великобритании продаются дешевле подержанных. В России наблюдается похожая тенденция, но автоэксперт Дмитрий Попов заявил, что полностью данный сценарий не повторится.

Редакция iReactor сравнила стоимость новой машины в РФ с ценниками на аналогичные модели с пробегом. Оказалось, что транспорт от дилера стоит дороже «вторички» на 3-6%. По словам Попова, тренд на трехпроцентное снижение цены на новое авто в первый год реализации объясняется тем, что за данный период производители выявляют все недостатки и неисправности.

«Поэтому разница между дилерской ценой и ценой на сервисах продажи не очень заметна и почти отсутствует», — отметил он.

Сайт Auto Trader Group в конце октября зафиксировал тот факт, что в Великобритании произошла аномальная ситуация в сфере продаж машин. Там годовалые автомобили с пробегом стоили примерно на 17% дороже, чем новые. Местные жители не могут приобрести транспорт «с конвейера» из-за нехватки чипов. Руководитель отдела аналитики Auto Trader Group Ричард Уокер заявил, что не видит предпосылок того, что ситуация изменится в положительную сторону.

В России же положение дел выглядит более позитивным. Покупатели могут купить желаемую машину за счет локализации, а многие промышленники заменяют недостающие компоненты аналогами из Китая. Представители Минпромторга РФ высказали предположение, что проблема нехватки проводников не будет решена в 2022 году, но проблему можно исправить, если перейти на компоненты, созданные внутри страны.

Отечественные дилеры за 11 месяцев текущего года продали 103,3 тысячи китайских машин. Этот показатель побил рекорд, установленный в 2013 году.