Bloomberg: Турция не рискнет вступать в конфликт с Россией ради Украины

Вашингтон, 11 декабря. Турецкие власти не будут вступать в вооруженную конфронтацию с Россией в случае начала боевых действий между ВС РФ и украинской армией, пишут авторы американского издания Bloomberg.

Журналисты Bloomberg полагают, что Анкара не рискнет стать участником открытого конфликта с Россией. Авторы публикации ссылаются на мнение высокопоставленного чиновника турецкого правительства, который изложил его с условием сохранения анонимности.

«Турция не координирует свои шаги на Украине с Вашингтоном, а действует самостоятельно, чтобы защитить собственные интересы», — пояснил источник издания.

По его словам, внешней политике турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана «свойственно маневрирование». Вступать в столкновение с российской армией ради Украины вооруженные силы Турции гарантированно не будут, оценили вероятность подобного конфликта американские журналисты. Турция является самостоятельным военно-политическим игроком вопреки своему членству в НАТО, резюмировали авторы Bloomberg.

Ранее сообщалось, что Украина стала одним из главных импортеров турецкой военной техники. Об объемах поставок ударно-разведывательных БПЛА Bayraktar TB2 из Турции на Украину информировал телеканал «360».