МакSим вышла на сцену премии «Золотой граммофон» в сопровождении врачей

Москва, 11 декабря. Известная российская певица Марина Максимова (МакSим) стала лауреатом музыкальной премии «Золотой граммофон» с песней «Спасибо». На сцену Кремлевского дворца она вышла с врачами-реаниматологами.

Минувшим летом 38-летняя исполнительница около двух месяцев провела в больнице, из них 1,5 месяца — в медикаментозном сне. Ведущий «Золотого граммофона» Иван Ургант заявил, что поклонники с волнением следили за здоровьем МакSим.

«Сейчас позади все плохое, и мы ждем с нетерпением ее возвращения с новыми песнями на эту сцену. И мы хотели бы вручить ей заслуженный «Золотой граммофон», потому что ее песня продержалась много недель в хит-параде «Русского Радио», — добавил шоумен.

Максимова поблагодарила врачей, спасших ей жизнь, и поклонников за поддержку. Звезда почтила память режиссера Вадима Шатрова, снимавшего ролик на песню «Спасибо». Постановщик скончался от последствий, вызванных коронавирусом, сообщает «360».

Ранее певица МакSим появилась на дне рождения телеканала Муз-ТВ. Журналисты заметили, что у артистки округлился живот.