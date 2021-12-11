Врач Онищенко: «Нет ничего страшного в том, что людей с омикрон-штаммом в России больше, чем два»

Политик и врач, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в беседе с корреспондентом ФАН подтвердил, что граждан с омикрон-штаммом в России больше, чем сегодня известно. Он объяснил, почему этот факт не несет никакой угрозы для россиян.

Ранее основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев рассказал, что число пациентов с новым штаммом коронавируса «Омикрон» в России на самом деле уже больше, чем два человека, о которых сегодня известно.

«Чтобы определить приблизительную цифру, сколько людей заражено штаммом “Омикрон” в России, нужно в течение нескольких дней проверить 146 млн человек. По тем данным, которыми мы располагаем от медиков, официальных источников, — штамм “Омикрон” является более заразным вирусом, чем все его предшественники. И, может быть, это даже и хорошо», — рассказал Онищенко.

Prt Scr ren.tv / ren.tv

Врач объяснил, что вторая особенность штамма «Омикрон» — вирулентность (протекает легче). На сегодняшний день известно, что вирус проявляется щадяще: похож на легкий грипп с кашлем и чиханием.

«Учитывая, что наше население как-то очень плохо настроено на прививки, на фоне высокой контагиозности и более легкого течения те, кто не привился, могут заболеть. А тех, кто привился или переболел ранее, вирус не коснется. Целый ряд зарубежных стран говорил, что природа сегодня через штамм “Омикрон” поможет нам приобрести коллективный иммунитет», — признался собеседник ФАН.

Геннадий Онищенко отметил, что опасность штамма «Омикрон», по данным, которые имеются, пока не высока. Врач подчеркнул, что в России граждан с омикрон-штаммом больше, чем сегодня известно.

«В этом ничего страшного нет. Но лучше пойти и вакцинироваться. Тем более у нас сейчас есть более приятное занятие — готовиться к Новому году. Прежде всего, нужно завершить все планы, которые мы намечали на 2021 год. Я обращаюсь ко всем россиянам и прошу: пойдите и привейтесь. Для того, чтобы вы не кусали себе локти 1 января», — добавил собеседник агентства.

gov.spb.ru / Пресс-служба Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

Чтобы достойно встретить Новый год, необходимо привиться сейчас, уверен Геннадий Онищенко.

Ранее он заявил, что отказываться от праздничных мероприятий из-за пандемии коронавируса и, в частности, нового омикрон-штамма необязательно. Онищенко объяснил, что речь идет о россиянах, которые поставили вакцину.