Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 декабря 15:03
15:01
Происшествия
Труп мужчины обнаружили у легендарного Дома на набережной в Москве
15:01
Экономика
Автоэксперт Попов: рынок машин в РФ не наступит на «британские грабли»
14:59
Армия
Bloomberg: Турция не рискнет вступать в конфликт с Россией ради Украины
14:56
Общество
МакSим вышла на сцену премии «Золотой граммофон» в сопровождении врачей
14:56
Происшествия
Направлявшийся в Сочи лайнер изменил курс над Черным морем из-за неизвестного самолета
14:51
Шоу-бизнес
Дава сбежал со съемок нового выпуска Comedy Club из-за шуток комиков
14:51
Общество
Юрий Антонов после перенесенной операции представил новую песню
14:49
Весь мир
СМИ: Десятки городов США побили рекорды по количеству убийств
14:48
Общество
Бывший руководитель ГРУ Федор Ладыгин скончался в 84 года
14:46
Политика
Грузинский артист Кикабидзе навестил Саакашвили в госпитале после голодовки
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Дава сбежал со съемок нового выпуска Comedy Club из-за шуток комиков

Шоу-бизнес
Дава сбежал со съемок нового выпуска Comedy Club из-за шуток комиков
instagram.com  /  @dava_m

Москва, 11 декабря. Новосибирский блогер, танцор и певец Давид Манукян, более известный как Дава, обиделся на резидентов юмористической программы Comedy Club на ТНТ и покинул студию.

На сцене шоу выступали комики Константин Бутусов и Алексей Кривеня, они разыграли диалог мужа и жены. Один из артистов поинтересовался у товарища, пригласили ли тот Давида Манукяна на годовщину свадьбы. Его партнер отрицательно замотал головой.

«Нет, конечно. Мне что, 12 лет? Я вообще всю жизнь «Король и шут» слушаю», — ответила «жена».

Тут «супруг» удивился, напомнив «благоверной», что она подписана на экс-возлюбленного Ольги Бузовой в Instagram. Но это не повод приглашать Даву в гости, отшутилась «жена».

«Так я и на натяжные потолки в Instagram подписана. Что ты их домой не притащил. Все полезнее, чем Дава», — добавила она.

Происходящее на сцене возмутило Манукяна. Он заявил, что это не юмор, а настоящее хамство. Дава потребовал свой гонорар за участие в Comedy Club и собрался уходить. Но Алексей Кривеня крикнул ему в след: «денег нет, но есть камин и видеокамера, можно снять, как Дава горит».

Ранее блогер стал участником шоу «Фактор страха» на канале НТВ. В одном из испытаний на Манукяна напал агрессивный гусь и ущипнул за нос.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Дава сбежал со съемок нового выпуска Comedy Club из-за шуток комиков
шоу comedy club дава
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать