Дава сбежал со съемок нового выпуска Comedy Club из-за шуток комиков

Москва, 11 декабря. Новосибирский блогер, танцор и певец Давид Манукян, более известный как Дава, обиделся на резидентов юмористической программы Comedy Club на ТНТ и покинул студию.

На сцене шоу выступали комики Константин Бутусов и Алексей Кривеня, они разыграли диалог мужа и жены. Один из артистов поинтересовался у товарища, пригласили ли тот Давида Манукяна на годовщину свадьбы. Его партнер отрицательно замотал головой.

«Нет, конечно. Мне что, 12 лет? Я вообще всю жизнь «Король и шут» слушаю», — ответила «жена».

Тут «супруг» удивился, напомнив «благоверной», что она подписана на экс-возлюбленного Ольги Бузовой в Instagram. Но это не повод приглашать Даву в гости, отшутилась «жена».

«Так я и на натяжные потолки в Instagram подписана. Что ты их домой не притащил. Все полезнее, чем Дава», — добавила она.

Происходящее на сцене возмутило Манукяна. Он заявил, что это не юмор, а настоящее хамство. Дава потребовал свой гонорар за участие в Comedy Club и собрался уходить. Но Алексей Кривеня крикнул ему в след: «денег нет, но есть камин и видеокамера, можно снять, как Дава горит».

Ранее блогер стал участником шоу «Фактор страха» на канале НТВ. В одном из испытаний на Манукяна напал агрессивный гусь и ущипнул за нос.